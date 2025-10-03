Caxangá Golf & Country Club celebra 97 anos em festa especial no Dia das Crianças
Celebração especial reúne sócios e convidados com festa do Dia das Crianças, shows, buffet e o aniversário de 97 anos do clube. Saiba mais
Prestes a comemorar seu 97º aniversário, o Caxangá Golf & Country Club preparou uma celebração dupla. No próximo dia 12, a partir das 11h, o clube promove a festa do Dia das Crianças e sopra as velinhas de mais um ano de existência. O evento, que terá atrações para todas as idades, será uma forma de marcar a trajetória do Caxangá.
Durante a celebração, as crianças poderão se divertir com a programação, que vai contar com atividades de recreação, banho de espuma e até uma mesa de guloseimas. Para os adultos, as atrações são as bandas Madeira Delay e Leo Kalim, que farão apresentações ao vivo, acompanhados de um buffet especial com churrasco no grill e ilha de drinks e coquetéis.
A partir das 16h, o Caxangá Golf & Country Club acende as velinhas para o momento do “Parabéns”, seguido de um brinde coletivo com todos os associados que fazem parte dessa trajetória. Carolina Sultanum, presidente do clube, afirma que comemorar os 97 anos do Caxangá é motivo de muito orgulho e gratidão.
“Cada associado compõe essa história e é peça fundamental para que o Caxangá continue firme. Nossa expectativa é reunir nossos amigos, crianças e adultos, para celebrar a trajetória do clube, além de oferecer um dia repleto de diversão para a criançada”, destaca Carolina.
O evento será aberto para sócios e convidados. Cada sócio titular terá direito a seis convites gratuitos. Convites adicionais poderão ser adquiridos por uma taxa de R$ 50,00. O acesso ao Clube no dia do evento será permitido apenas para os nomes informados na lista de convidados. Quem deseja obter ingressos extras pode entrar em contato com a Secretaria do Clube através dos números: (81) 98564-4002 e (81) 3271-1026.
Serviço
- Evento: Festa do Dia das Crianças / Aniversário do Caxangá
- Data: 12 de outubro
- Horário: A partir das 11h
- Local: Caxangá Golf & Country Club
- Mais informações: (81) 98564-4002 / (81) 3271-1026