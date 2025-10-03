fechar
Parque da Jaqueira promove 'Domingos na Jaqueira' e se transforma em polo de cultura, lazer e empreendedorismo

Com entrada gratuita, o evento será realizado semanalmente, sempre das 10h às 20h, na área próxima ao parquinho do Foguetão

Por Bruna Oliveira Publicado em 03/10/2025 às 16:39
Parque da Jaqueira ganha projeto "Domingos na Jaqueira"
Parque da Jaqueira ganha projeto "Domingos na Jaqueira" - Micheli Barreto

O Parque da Jaqueira, localizado na Zona Norte do Recife, recebe a partir deste domingo (5) a primeira edição do “Domingos na Jaqueira”, iniciativa que promete transformar o local em um novo destino de lazer, cultura e convivência para toda a família.

Com entrada gratuita, o evento será realizado semanalmente, sempre das 10h às 20h, na área próxima ao parquinho do Foguetão.

Inspirado em modelos de sucesso como a Feira do Lindu, no Parque Dona Lindu, e o Festival de Sabores, no Parque Apipucos, o projeto traz uma programação dinâmica e variada que valoriza artistas, empreendedores e produtores locais.

A curadoria é assinada pela Crabolando Feira Criativa (@crabolandofeiracriativa), que será responsável por renovar semanalmente os expositores e atrações, criando experiências únicas a cada edição.

Cultura, brincadeiras e memória afetiva

A proposta do “Domingos na Jaqueira” é ampliar o uso do parque para além das atividades físicas, oferecendo um espaço de permanência e convivência.

O público poderá vivenciar o domingo de diferentes formas: estendendo a canga para um piquenique, participando de brincadeiras infantis inspiradas em jogos antigos, acompanhando apresentações musicais intimistas ou descobrindo produtos criativos de pequenos empreendedores.

O espaço infantil terá atenção especial, com atividades que resgatam tradições e estimulam a convivência entre gerações.

Já para os adultos, a programação inclui shows, exposições e uma feira diversificada com gastronomia, artesanato, moda, arte sacra e design criativo.

Fortalecimento da economia local

Além de oferecer lazer acessível, o projeto também tem como objetivo fortalecer a economia criativa da cidade.

Ao abrir espaço para artesãos, produtores e pequenos negócios, o evento contribui para a geração de renda e para a valorização de talentos locais, em um ambiente acolhedor e de fácil acesso.

O projeto ainda estimula a ocupação plena dos equipamentos já existentes no parque, como jardins, ciclofaixas, academias ao ar livre e parquinhos, consolidando a Jaqueira como referência em lazer democrático e diversidade cultural no Recife.

Serviço

Domingos na Jaqueira
Parque da Jaqueira – próximo ao parquinho do Foguetão
Estreia neste domingo (05/10)
Das 10h às 20h
Entrada gratuita

