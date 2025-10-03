Parque da Jaqueira promove 'Domingos na Jaqueira' e se transforma em polo de cultura, lazer e empreendedorismo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com entrada gratuita, o evento será realizado semanalmente, sempre das 10h às 20h, na área próxima ao parquinho do Foguetão

Clique aqui e escute a matéria

O Parque da Jaqueira, localizado na Zona Norte do Recife, recebe a partir deste domingo (5) a primeira edição do “Domingos na Jaqueira”, iniciativa que promete transformar o local em um novo destino de lazer, cultura e convivência para toda a família.

Com entrada gratuita, o evento será realizado semanalmente, sempre das 10h às 20h, na área próxima ao parquinho do Foguetão.

Inspirado em modelos de sucesso como a Feira do Lindu, no Parque Dona Lindu, e o Festival de Sabores, no Parque Apipucos, o projeto traz uma programação dinâmica e variada que valoriza artistas, empreendedores e produtores locais.

A curadoria é assinada pela Crabolando Feira Criativa (@crabolandofeiracriativa), que será responsável por renovar semanalmente os expositores e atrações, criando experiências únicas a cada edição.

Cultura, brincadeiras e memória afetiva

A proposta do “Domingos na Jaqueira” é ampliar o uso do parque para além das atividades físicas, oferecendo um espaço de permanência e convivência.

O público poderá vivenciar o domingo de diferentes formas: estendendo a canga para um piquenique, participando de brincadeiras infantis inspiradas em jogos antigos, acompanhando apresentações musicais intimistas ou descobrindo produtos criativos de pequenos empreendedores.

O espaço infantil terá atenção especial, com atividades que resgatam tradições e estimulam a convivência entre gerações.

Já para os adultos, a programação inclui shows, exposições e uma feira diversificada com gastronomia, artesanato, moda, arte sacra e design criativo.

Fortalecimento da economia local

Além de oferecer lazer acessível, o projeto também tem como objetivo fortalecer a economia criativa da cidade.

Ao abrir espaço para artesãos, produtores e pequenos negócios, o evento contribui para a geração de renda e para a valorização de talentos locais, em um ambiente acolhedor e de fácil acesso.

O projeto ainda estimula a ocupação plena dos equipamentos já existentes no parque, como jardins, ciclofaixas, academias ao ar livre e parquinhos, consolidando a Jaqueira como referência em lazer democrático e diversidade cultural no Recife.

Serviço

Domingos na Jaqueira

Parque da Jaqueira – próximo ao parquinho do Foguetão

Estreia neste domingo (05/10)

Das 10h às 20h

Entrada gratuita