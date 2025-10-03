Recife Antigo recebe shows gratuitos do Capibaribe Festival; confira programação
Palco na Avenida Rio Branco receberá nomes como Lucas Mamede, Orquestra de Bolso, As Originárias, Afoxé Oxum Pandá e Combo CPM, a partir das 17h
O Capibaribe Festival 2025, que este ano tem como tema "Do Sertão ao Mar", realiza neste sábado (4/10), a partir das 17h, uma etapa musical na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife.
Se apresentarão no palco do festival Lucas Mamede, Orquestra de Bolso, As Originárias, Afoxé Oxum Pandá e Combo CPM. A programação é gratuita.
A programação terá início com um cortejo conduzido pelo Afoxé Oxum Pandá, terceiro afoxé mais antigo em atividade em Pernambuco, pela Avenida Rio Branco.
Horários
- Às 18h, o grupo As Originárias, formado por mulheres representantes de diferentes povos indígenas de Pernambuco, como Fulni-ô e Xukuru, apresentam sua rica musicalidade, carregada de ancestralidade e força.
- Às 19h, a música instrumental é destaque, com o Combo CPM, grupo formado por alunos e professores do Conservatório Pernambucano de Música, regido pelo maestro Roberto José Silva.
- Às 20h, o cantor Lucas Mamede, jovem revelação da música pernambucana, apresenta canções do seu repertório, que inclui os EPs “Versões Petrolina” (2025), “Voz, Violão e Sanfona” (2024), “Voz e Violão” (2024) e os álbuns “Mar dos Desejos” (2024) e “Já ouviu falar de amor?” (2023).
- Em seguida, a Orquestra de Bolso encerra a noite com frevo.
Mais atividades
Além dos shows, a programação conta com a Feira de Economia Circular e Solidária da Urd, que reunirá produtos variados de 20 expositores, focados em negócios com impacto social e/ou ambiental.
Criado em 2022 pela engenheira civil Duda Carvalho e pelo produtor cultural Anderson Pierre, o Capibaribe Festival mesclam conscientização ambiental, responsabilidade social, arte e cultura.
Em anos anteriores, já contou com atrações como Maestro Spok, Flaira Ferro, Joyce Alane, Labaredas, Bule, Barro, entre outros.
Desde a primeira edição, o projeto já recolheu mais 2.175 quilos de resíduos retirados do Capibaribe e promoveu o plantio de mais de 160 mudas nativas e promoveu, gerando mais 400 empregos diretos.
SERVIÇO
Shows do Capibaribe Festival 2025, com Lucas Mamede, Orquestra de Bolso, Afoxé Oxum Pandá, As Originárias e Combo CPM
Quando: sábado (4/10), a partir das 16h
Quanto: Gratuito
Mais informações: www.capibaribefestival.com e @capibaribefestival (Instagram).
