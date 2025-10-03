Recife Antigo recebe shows gratuitos do Capibaribe Festival; confira programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Palco na Avenida Rio Branco receberá nomes como Lucas Mamede, Orquestra de Bolso, As Originárias, Afoxé Oxum Pandá e Combo CPM, a partir das 17h

Clique aqui e escute a matéria

O Capibaribe Festival 2025, que este ano tem como tema "Do Sertão ao Mar", realiza neste sábado (4/10), a partir das 17h, uma etapa musical na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife.

Se apresentarão no palco do festival Lucas Mamede, Orquestra de Bolso, As Originárias, Afoxé Oxum Pandá e Combo CPM. A programação é gratuita.

A programação terá início com um cortejo conduzido pelo Afoxé Oxum Pandá, terceiro afoxé mais antigo em atividade em Pernambuco, pela Avenida Rio Branco.

Horários

Às 18h, o grupo As Originárias, formado por mulheres representantes de diferentes povos indígenas de Pernambuco, como Fulni-ô e Xukuru, apresentam sua rica musicalidade, carregada de ancestralidade e força.

Às 19h, a música instrumental é destaque, com o Combo CPM, grupo formado por alunos e professores do Conservatório Pernambucano de Música, regido pelo maestro Roberto José Silva.

Às 20h, o cantor Lucas Mamede, jovem revelação da música pernambucana, apresenta canções do seu repertório, que inclui os EPs “Versões Petrolina” (2025), “Voz, Violão e Sanfona” (2024), “Voz e Violão” (2024) e os álbuns “Mar dos Desejos” (2024) e “Já ouviu falar de amor?” (2023).

Em seguida, a Orquestra de Bolso encerra a noite com frevo.

Mais atividades

Afoxé Oxum Pandá, terceiro afoxé mais antigo em atividade em Pernambuco - DIVULGAÇÃO

Além dos shows, a programação conta com a Feira de Economia Circular e Solidária da Urd, que reunirá produtos variados de 20 expositores, focados em negócios com impacto social e/ou ambiental.

Criado em 2022 pela engenheira civil Duda Carvalho e pelo produtor cultural Anderson Pierre, o Capibaribe Festival mesclam conscientização ambiental, responsabilidade social, arte e cultura.

Em anos anteriores, já contou com atrações como Maestro Spok, Flaira Ferro, Joyce Alane, Labaredas, Bule, Barro, entre outros.

Desde a primeira edição, o projeto já recolheu mais 2.175 quilos de resíduos retirados do Capibaribe e promoveu o plantio de mais de 160 mudas nativas e promoveu, gerando mais 400 empregos diretos.

SERVIÇO

Shows do Capibaribe Festival 2025, com Lucas Mamede, Orquestra de Bolso, Afoxé Oxum Pandá, As Originárias e Combo CPM

Quando: sábado (4/10), a partir das 16h

Quanto: Gratuito

Mais informações: www.capibaribefestival.com e @capibaribefestival (Instagram).

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />