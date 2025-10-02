fechar
Cultura | Notícia

Recife recebe murais feitos com tintas de cinzas de incêndios florestais

O Festival Paredes Vivas chega a capital com uma proposta de arte diferente, o uso de tintas de incêndios florestais em murais espalhados pela cidade

Por Anaís Coelho Publicado em 02/10/2025 às 15:48
Edição do Festival Paredes Vivas em Manaus
Edição do Festival Paredes Vivas em Manaus - Divulgação

Transformando cinzas de incêndios florestais em tintas para criar murais urbanos, o Festival Paredes Vivas – Cinzas da Floresta chega ao Recife a partir da próxima segunda-feira (06). A arte tem o objetivo de denunciar a destruição ambiental e homenageiam os brigadistas florestais.

A edição segue até o dia 15 de outubro e conta com a participação de diversos artistas locais, além de realizar oficinas com os estudantes e visitas guiadas.

Programação

A capital recebe duas ações principais: a pintura de uma empena em um prédio residencial, na Boa Vista, feita pela artista Amanda Dias. E a realização de um mural colaborativo com os estudantes da Escola Cônego Rochael de Medeiros, conduzido por Ianah Maia.

Os estudantes também podem participar de oficinas de arte e educação socioambiental, com exibição do curta “Cinzas da Floresta”, debates e pinturas com tintas de cinzas. A programação também conta com uma visita guiada à empena no último dia de atividade.

Sobre a Parede Viva

A iniciativa funciona desde 2010 desenvolvendo projetos buscando a valorização e remuneração justa dos artistas brasileiros. A Parede Viva acredita na arte urbana como uma ferramenta de reflexão para um mundo mais sustentável.

Este ano, o Festival já passou por Manaus e agora chega a Recife. Já no ano passado as cidades contempladas foram Campo Grande, Fortaleza, Goiânia, Belém e São Paulo.

