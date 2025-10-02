Bienalzinha: 30 anos da Bienal do Livro de Pernambuco é comemorada com a maior edição do espaço infantojuvenil
Programação da Bienalzinha terá ambientes imersivos e experiências literárias para todas as idades; evento acontece de 3 a 12 de outubro
A 15ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que acontece de 3 a 12 de outubro de 2025 no Centro de Convenções, celebra seus 30 anos com a maior edição do Educativo Bienal já realizada.
O espaço, dedicado a crianças e adolescentes, reúne experiências literárias, mediação cultural e atividades imersivas, consolidando o compromisso da Bienal com a formação de novos leitores. A edição de 2025 tem como tema "Ler é sentir cada palavra".
Educação, literatura e protagonismo infantil
O Educativo Bienal é formado pela Bienal Criança e Bienal Adolês, e apresenta ambientes planejados por faixa etária. Bebês e crianças pequenas participam do Ler+AMAR, com contações de história e vivências musicais.
Crianças de 4 a 6 anos têm o Ler+ACOLHER, com experiências literárias que unem escuta, acolhimento e sentidos, enquanto crianças de 7 a 11 anos ocupam o Ler+SORRIR, um parque estruturado para experiências coletivas de leitura.
Adolescentes de 12 a 17 anos participam do Ler+DIVERTIR, com atividades que conectam literatura ao cotidiano jovem, incluindo cenários como bibliotecas e cemitérios assombrados.
Experiências imersivas
Além das atividades literárias, o Educativo Bienal 2025 inclui Ciclos Formativos para as Infâncias e Adolescências, com rodas de conversa conduzidas por pesquisadores e educadores, reforçando a importância da mediação cultural como prática essencial para criar vínculos e memórias ligadas à leitura.
Para a curadora Fabiana Barboza, "A Bienal completa 30 anos celebrando a literatura como experiência para todas as idades. A Bienalzinha cresceu porque as crianças são protagonistas dessa história. É nelas que está a força de formar os leitores do futuro".
Celebração
Ao longo de três décadas, a Bienal do Livro de Pernambuco se consolidou como um dos principais encontros literários do país, reunindo escritores, leitores, editoras, educadores, gestores públicos e instituições culturais.
Desde sua primeira edição, em 1997, o evento ampliou sua programação e atraiu públicos diversos, consolidando Pernambuco como polo cultural e editorial do Nordeste. O crescimento da Bienalzinha acompanha esse percurso, passando de um espaço experimental para um dos eixos centrais da feira.
15ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco
Quando: 3 a 12 de outubro de 2025
Onde: Centro de Convenções de Pernambuco
Programação: bienalpernambuco.com/programacao-por-dia
Redes sociais: Instagram oficial @bienalpe
Patrocínio e apoios: Lei Rouanet, Petrobras (premium), Banco do Nordeste do Brasil, Itaú Unibanco; apoios do Sesc, Sebrae, Secretaria de Educação do Recife, Secretaria de Educação do Governo do Estado de Pernambuco, Sudene e Odilo