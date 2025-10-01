fechar
Paço do Frevo abre outubro com concerto internacional e debates sobre a cultura digital

Neste fim de semana, o museu vai receber os Solistas da Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins, com um concerto musical de Choro e Fado

Por Anaís Coelho Publicado em 01/10/2025 às 15:42
Paço do Frevo
Paço do Frevo - Divulgação

O Paço do Frevo abre o mês de outubro com programações especiais. Neste domingo (5), o museu recebe os Solistas da Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins (OPGB), com um repertório musical de Choro e Fado.

Já no próximo sábado (11), vai acontecer o CriptoFrevo, evento gratuito que reúne tecnologia, cultura popular e justiça ambiental, e conta com a participação da diretora do Paço, Luciana Félix.

Solistas da OPGB

O espetáculo “Choro Fado Canção Revolução” acontece neste domingo (5), às 17h. A apresentação dos Solistas da Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins (OPGB), junto com a soprano Marina Pacheco, vai unir clássicos do Brasil e de Portugal.

A seleção do repertório passeia por obras de mestres como Pixinguinha e de compositores na voz de Amália Rodrigues, uma das maiores intérpretes do Fado. Além disso, foram selecionadas obras de Carlos Paredes, mestre da guitarra portuguesa, e de Waldir Azevedo, referência do Choro brasileiro.

O sexteto já se apresentou em diversos festivais e teatros de prestígio da Europa e agora chega ao Recife para mostrar o encontro das tradições musicais, entre o Fado, que é um gênero de Portugal, o Choro, e o Frevo de Pernambuco.

CriptoFrevo

No dia 11 de outubro, a partir das 9h30, o Paço do Frevo promove a 3ª edição do CriptoFrevo, idealizada pelo Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife (IP.rec). O evento vai trazer reflexões voltadas para a área de tecnologia, cultura e direitos humanos.

A mesa de abertura tem como tema “Festejando Culturas Sustentáveis”, com objetivo de pensar sobre como as práticas culturais podem inspirar respostas criativas e coletivas às crises ambientais contemporâneas.

Além da mesa, ao longo do dia acontecem palestras, debates, oficinas e conversas sobre temas diversos. O evento é gratuito e está com inscrições disponíveis pelo site: criptofrevo.ip.rec.br.

