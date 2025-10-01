Lollapalooza 2026: confira line-up por dia e preços dos ingressos
Evento será realizado nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo; ingressos à venda no Ticketmaster Brasil
Clique aqui e escute a matéria
O Lollapalooza Brasil 2026 divulgou nesta terça-feira (30) a divisão do line-up por dia de festival.
O evento será realizado nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
A venda dos ingressos diários (Lolla Day) começa nesta quarta-feira, 1º de outubro, a partir de R$ 469,20, pelo Ticketmaster Brasil.
Line-up do Lollapalooza 2026
A edição contará com 71 atrações, sendo 17 estreantes no Brasil, 38 nomes nacionais e 33 artistas internacionais.
Entre os destaques, estão Lorde, Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Doechii, Skrillex e Chappell Roan.
Negra Li, Agnes Nunes, FBC e DJ MU540, N.I.N.A integram a lista dos artistas nacionais. Confira os dias:
Sexta-feira, 20 de março
- Sabrina Carpenter
- Deftones
- Doechii
- Kygo
- Interpol
- Ben Böhmer
- Edson Gomes
- Men I Trust
- Bunt.
- Viagra Boys
- DJ Diesel
- Horsegiirl
- Negra Li
- Aline Rocha
- Atkö
- Scalene
- Worst
- Terraplana
- Stefanie
- Bruna Strait
- Camila Jun
Sábado, 21 de março
- Chappell Roan
- Skrillex
- Lewis Capaldi
- Cypress Hill
- Brutalismus 3000
- Marina
- TV Girl
- Mu540
- Riize
- 2hollis
- N.I.N.A
- Foto em Grupo
- The Warning
- Hamdi
- Febre90s
- Agnes Nunes
- Varanda
- Cidade Dormitório
- Jadsa
- Blackat
- Crizin da Z.O.
- Marcelin O Brabo
- Artur Menezes
- Hurricanes
Domingo, 22 de março
- Tyler, The Creator
- Lorde
- Turnstile
- Peggy Gou
- Addison Rae
- Katseye
- Djo
- ¥ousuke ¥uk1matsu
- FBC
- Royel Otis
- The Dare
- Balu Brigada
- Mundo Livre S/A
- Róz
- Zopelar
- Idlibra
- Nina Maia
- Oruã
- Alírio
- Papisa
- Papangu
- Analu
- Jonabug
- Entropia
Ingressos do Lollapalooza 2026
Os ingressos estão disponíveis no site da Ticketmaster Brasil e também na bilheteria física localizada no Shopping Ibirapuera, em São Paulo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Lolla Pass (3 dias)
- Inteira Lote 4: R$ 2.533,68
- Entrada Social: R$ 1.413,52
- Meia-entrada: R$ 1.266,84
Lolla Day (1 dia)
- Inteira Lote 1: R$ 938,40
- Entrada Social: R$ 536,12
- Meia-entrada: R$ 469,20