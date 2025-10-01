fechar
Cultura | Notícia

Lollapalooza 2026: confira line-up por dia e preços dos ingressos

Evento será realizado nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo; ingressos à venda no Ticketmaster Brasil

Por Emannuel Bento Publicado em 01/10/2025 às 13:48 | Atualizado em 01/10/2025 às 13:50
Lorde, Sabrina Carpenter e Tyler, The Creator estão entre as atrações do Lollapalooza 2026
Lorde, Sabrina Carpenter e Tyler, The Creator estão entre as atrações do Lollapalooza 2026 - DIVULGAÇÃO

O Lollapalooza Brasil 2026 divulgou nesta terça-feira (30) a divisão do line-up por dia de festival.

O evento será realizado nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A venda dos ingressos diários (Lolla Day) começa nesta quarta-feira, 1º de outubro, a partir de R$ 469,20, pelo Ticketmaster Brasil.

Line-up do Lollapalooza 2026

A edição contará com 71 atrações, sendo 17 estreantes no Brasil, 38 nomes nacionais e 33 artistas internacionais.

Entre os destaques, estão Lorde, Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Doechii, Skrillex e Chappell Roan.

Negra Li, Agnes Nunes, FBC e DJ MU540, N.I.N.A integram a lista dos artistas nacionais. Confira os dias:

Sexta-feira, 20 de março

  • Sabrina Carpenter
  • Deftones
  • Doechii
  • Kygo
  • Interpol
  • Ben Böhmer
  • Edson Gomes
  • Men I Trust
  • Bunt.
  • Viagra Boys
  • DJ Diesel
  • Horsegiirl
  • Negra Li
  • Aline Rocha
  • Atkö
  • Scalene
  • Worst
  • Terraplana
  • Stefanie
  • Bruna Strait
  • Camila Jun

Sábado, 21 de março

  • Chappell Roan
  • Skrillex
  • Lewis Capaldi
  • Cypress Hill
  • Brutalismus 3000
  • Marina
  • TV Girl
  • Mu540
  • Riize
  • 2hollis
  • N.I.N.A
  • Foto em Grupo
  • The Warning
  • Hamdi
  • Febre90s
  • Agnes Nunes
  • Varanda
  • Cidade Dormitório
  • Jadsa
  • Blackat
  • Crizin da Z.O.
  • Marcelin O Brabo
  • Artur Menezes
  • Hurricanes

Domingo, 22 de março

  • Tyler, The Creator
  • Lorde
  • Turnstile
  • Peggy Gou
  • Addison Rae
  • Katseye
  • Djo
  • ¥ousuke ¥uk1matsu
  • FBC
  • Royel Otis
  • The Dare
  • Balu Brigada
  • Mundo Livre S/A
  • Róz
  • Zopelar
  • Idlibra
  • Nina Maia
  • Oruã
  • Alírio
  • Papisa
  • Papangu
  • Analu
  • Jonabug
  • Entropia

Ingressos do Lollapalooza 2026

Os ingressos estão disponíveis no site da Ticketmaster Brasil e também na bilheteria física localizada no Shopping Ibirapuera, em São Paulo.

Lolla Pass (3 dias)

  • Inteira Lote 4: R$ 2.533,68
  • Entrada Social: R$ 1.413,52
  • Meia-entrada: R$ 1.266,84

Lolla Day (1 dia)

  • Inteira Lote 1: R$ 938,40
  • Entrada Social: R$ 536,12
  • Meia-entrada: R$ 469,20

