Lollapalooza 2026: confira line-up por dia e preços dos ingressos

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento será realizado nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo; ingressos à venda no Ticketmaster Brasil

Clique aqui e escute a matéria

O Lollapalooza Brasil 2026 divulgou nesta terça-feira (30) a divisão do line-up por dia de festival.

O evento será realizado nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A venda dos ingressos diários (Lolla Day) começa nesta quarta-feira, 1º de outubro, a partir de R$ 469,20, pelo Ticketmaster Brasil.

Line-up do Lollapalooza 2026

A edição contará com 71 atrações, sendo 17 estreantes no Brasil, 38 nomes nacionais e 33 artistas internacionais.

Entre os destaques, estão Lorde, Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Doechii, Skrillex e Chappell Roan.

Negra Li, Agnes Nunes, FBC e DJ MU540, N.I.N.A integram a lista dos artistas nacionais. Confira os dias:

Sexta-feira, 20 de março

Sabrina Carpenter

Deftones

Doechii

Kygo

Interpol

Ben Böhmer

Edson Gomes

Men I Trust

Bunt.

Viagra Boys

DJ Diesel

Horsegiirl

Negra Li

Aline Rocha

Atkö

Scalene

Worst

Terraplana

Stefanie

Bruna Strait

Camila Jun

Sábado, 21 de março

Chappell Roan

Skrillex

Lewis Capaldi

Cypress Hill

Brutalismus 3000

Marina

TV Girl

Mu540

Riize

2hollis

N.I.N.A

Foto em Grupo

The Warning

Hamdi

Febre90s

Agnes Nunes

Varanda

Cidade Dormitório

Jadsa

Blackat

Crizin da Z.O.

Marcelin O Brabo

Artur Menezes

Hurricanes

Domingo, 22 de março

Tyler, The Creator

Lorde

Turnstile

Peggy Gou

Addison Rae

Katseye

Djo

¥ousuke ¥uk1matsu

FBC

Royel Otis

The Dare

Balu Brigada

Mundo Livre S/A

Róz

Zopelar

Idlibra

Nina Maia

Oruã

Alírio

Papisa

Papangu

Analu

Jonabug

Entropia

Ingressos do Lollapalooza 2026

Os ingressos estão disponíveis no site da Ticketmaster Brasil e também na bilheteria física localizada no Shopping Ibirapuera, em São Paulo.

Lolla Pass (3 dias)

Inteira Lote 4: R$ 2.533,68

R$ 2.533,68 Entrada Social: R$ 1.413,52

R$ 1.413,52 Meia-entrada: R$ 1.266,84

Lolla Day (1 dia)

Inteira Lote 1: R$ 938,40

R$ 938,40 Entrada Social: R$ 536,12

R$ 536,12 Meia-entrada: R$ 469,20

