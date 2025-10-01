fechar
Cultura | Notícia

Isa Pontual e Rinaldo Carvalho expõe juntos no Recife

Convivência entre a pintura figurativa e a abstração orienta a mostra "Dois Mundos", com abertura nesta quarta-feira (1º), às 19h, no Espinheiro

Por JC Publicado em 01/10/2025 às 11:22
Obras de Isa Pontual e Rinaldo Carvalho integram a exposição 'Dois Mundos'
Obras de Isa Pontual e Rinaldo Carvalho integram a exposição 'Dois Mundos' - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

A convivência entre a pintura figurativa e a abstração orienta a mostra "Dois Mundos", que reúne trabalhos de Isa Pontual e Rinaldo Carvalho, sob curadoria de Márcia Cabral.

A abertura será realizada nesta quarta-feira (1º), às 19h, no Villa Bistrô, na Rua da Hora, bairro do Espinheiro, e segue em cartaz até dezembro de 2025.

Leia Também

Isa Pontual apresenta obras em que o figurativo se constrói a partir de memórias pessoais e da reelaboração de imagens que permanecem no imaginário. "Criar é recordar, repetir, elaborar. Eu faço e desfaço, acrescento e subtraio, compondo algo que resulta das minhas vivências e do que ficou gravado na memória", afirma a artista.

Na outra vertente, Rinaldo Carvalho expõe pinturas abstratas que exploram cores, gestos e ritmos plásticos. Para ele, a tela se converte em campo de improviso e liberdade, onde cada traço traduz sensações. "O abstrato é a possibilidade de dar forma ao invisível, de transformar sentimentos em cor e movimento", define.

Ao propor o encontro entre essas duas linguagens, a mostra busca evidenciar contrastes e aproximações entre modos distintos de pensar a pintura.

SERVIÇO
Dois Mundos – Exposição de Isa Pontual e Rinaldo Carvalho
Onde: Villa Bistrô (Rua da Hora, Espinheiro)
Abertura: 1º de outubro de 2025, às 19h
Visitação: até dezembro de 2025

Leia também

REC'n'Play 2025: festival abre inscrições para sua 7ª edição; confira as novidades e detalhes do evento
Festival de tecnologia

REC'n'Play 2025: festival abre inscrições para sua 7ª edição; confira as novidades e detalhes do evento
Horóscopo 01/10: Priorize sua vida profissional hoje com a Lua em Aquário apoiando você. Mergulhe no trabalho
Astrologia

Horóscopo 01/10: Priorize sua vida profissional hoje com a Lua em Aquário apoiando você. Mergulhe no trabalho

Compartilhe

Tags