Isa Pontual e Rinaldo Carvalho expõe juntos no Recife

Convivência entre a pintura figurativa e a abstração orienta a mostra "Dois Mundos", com abertura nesta quarta-feira (1º), às 19h, no Espinheiro

A convivência entre a pintura figurativa e a abstração orienta a mostra "Dois Mundos", que reúne trabalhos de Isa Pontual e Rinaldo Carvalho, sob curadoria de Márcia Cabral.

A abertura será realizada nesta quarta-feira (1º), às 19h, no Villa Bistrô, na Rua da Hora, bairro do Espinheiro, e segue em cartaz até dezembro de 2025.

Isa Pontual apresenta obras em que o figurativo se constrói a partir de memórias pessoais e da reelaboração de imagens que permanecem no imaginário. "Criar é recordar, repetir, elaborar. Eu faço e desfaço, acrescento e subtraio, compondo algo que resulta das minhas vivências e do que ficou gravado na memória", afirma a artista.

Na outra vertente, Rinaldo Carvalho expõe pinturas abstratas que exploram cores, gestos e ritmos plásticos. Para ele, a tela se converte em campo de improviso e liberdade, onde cada traço traduz sensações. "O abstrato é a possibilidade de dar forma ao invisível, de transformar sentimentos em cor e movimento", define.

Ao propor o encontro entre essas duas linguagens, a mostra busca evidenciar contrastes e aproximações entre modos distintos de pensar a pintura.

SERVIÇO

Dois Mundos – Exposição de Isa Pontual e Rinaldo Carvalho

Onde: Villa Bistrô (Rua da Hora, Espinheiro)

Abertura: 1º de outubro de 2025, às 19h

Visitação: até dezembro de 2025

