REC'n'Play 2025: festival abre inscrições para sua 7ª edição; confira as novidades e detalhes do evento
De 15 a 18 de outubro, o evento volta a ocupar as ruas do bairro do Recife, promovendo quatro dias intensos de conhecimento, cultura e negócios
O maior festival gratuito de tecnologia e inovação do Brasil, o REC’n’Play, já tem data marcada para sua 7ª edição.
De 15 a 18 de outubro, o evento volta a ocupar as ruas e edifícios históricos do bairro do Recife, promovendo quatro dias intensos de conhecimento, cultura e negócios.
Tema do ano e realização
Realizado pelo Porto Digital, que celebra 25 anos em 2025, o festival adota o tema “O Futuro Feito Por Gente”, reforçando que, na era da inteligência artificial e da automação, a criatividade, a ética e as relações humanas continuam sendo o motor da inovação.
O REC’n’Play, considerado também o “Carnaval do Conhecimento”, onde estudantes, empreendedores, investidores, artistas e o público geral se encontram.
A expectativa é que o festival supere o público das edições anteriores, que já chegou a mais de 90 mil participantes, mais de 1,4 mil horas de programação e 737 atrações distribuídas em dezenas de prédios históricos.
“O evento transforma o Bairro do Recife em um grande campus a céu aberto, onde empresas, criadores, estudantes, investidores e o público em geral se encontram para compartilhar conhecimento e impulsionar novos negócios. Nenhum outro festival no Brasil combina, na mesma escala, acesso gratuito, impacto urbano, diversidade temática e volume de conexões geradas”, afirma Pierre Lucena, Presidente do Porto Digital.
Programação e novidades
A edição de 2025 chega com atividades distribuídas em quatro eixos temáticos: tecnologia, negócios, cidades e economia criativa. Três grandes novidades prometem dinamizar a experiência dos participantes:
- Arena de Inovação: Inspirada no sucesso das discussões sobre inteligência artificial em 2024, a Arena de Inovação é o novo espaço dedicado à experimentação. Ela oferecerá vivências lúdicas e imersivas, apresentando ao público as mais recentes inovações em temas como IA, Web 3.0 e Cibersegurança, tornando o futuro da tecnologia tangível.
- Arena de Negócios: Pensando em impulsionar o empreendedorismo, a Arena de Negócios terá sua capacidade ampliada em 50%, consolidando-se como um dos principais pontos de conexão estratégica do país. O espaço deve reunir cerca de 200 startups de diferentes estágios de maturidade, com foco em: networking e investimento, batalha de startups e internacionalização.
Festival Let's Play
Reafirmando a importância da economia criativa, o festival eleva seu braço cultural com o Festival Let's Play.
De 2017 a 2024, o Let’s Play funcionou como um palco para artistas locais, promovendo seletivas que garantiam espaço para as três principais bandas se apresentarem nos palcos do REC’n’Play.
Em 2025, o projeto evoluiu e se consolidou como Festival Let’s Play, que se estabelece como um circuito de shows simultâneos em diversos espaços do Bairro do Recife, promovendo e valorizando a cena musical autoral pernambucana.
Ao todo serão escalados 20 nomes da música pernambucana.
As inscrições para o Festival Let’s Play serão abertas e todos os detalhes estarão disponíveis no site oficial do REC’n’Play.