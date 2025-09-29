Berta Loran, atriz e comediante, morre aos 99 anos
Nascida na Polônia e naturalizada brasileira, Berta fez história em papeis na Escolinha do Professor Raimundo, A Diarista e outros
Faleceu, na manhã desta segunda-feira (29), a atriz e comediante brasileira-polonesa Berta Loran, no Rio de Janeiro. Trajetória foi marcada por seus papeis em novelas e séries humorísticas, como Cama de Gato e Escolinha do Professor Raimundo, da TV Globo.
Trilha Polônia-Brasil
Basza Ajs nasceu em março de 1926 em Varsóvia, na Polônia. Veio para o Brasil com a família ainda durante a infância, em fuga às perseguições contra os judeus na Europa.
Sua carreira iniciou-se nos teatros cariocas e logo chegou à televisão, destacando-se em produções humorísticas como Balança, Mas Não Cai, Escolinha do Professor Raimundo e Zorra Total.
Em novelas, brilhou como Frosina em Amor com Amor se Paga (1984), Loló em Cama de Gato (2009) e também a Rainha Efigênia em Cordel Encantado (2011). Fez participações especiais em A Diarista (2007), Faça Humor, Não Faça Guerra (1970) e compôs a turma da Satiricom (1975).
Despedida
Berta estava internada em um hospital particular na Zona Sul do Rio de Janeiro quando faleceu. A causa da morte e informações do velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.
Por escolha própria, viveu seus últimos anos longe dos holofotes da dramaturgia e da imprensa.
