Berta Loran, atriz e comediante, morre aos 99 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nascida na Polônia e naturalizada brasileira, Berta fez história em papeis na Escolinha do Professor Raimundo, A Diarista e outros

Clique aqui e escute a matéria

Faleceu, na manhã desta segunda-feira (29), a atriz e comediante brasileira-polonesa Berta Loran, no Rio de Janeiro. Trajetória foi marcada por seus papeis em novelas e séries humorísticas, como Cama de Gato e Escolinha do Professor Raimundo, da TV Globo.

Trilha Polônia-Brasil

Basza Ajs nasceu em março de 1926 em Varsóvia, na Polônia. Veio para o Brasil com a família ainda durante a infância, em fuga às perseguições contra os judeus na Europa.

Sua carreira iniciou-se nos teatros cariocas e logo chegou à televisão, destacando-se em produções humorísticas como Balança, Mas Não Cai, Escolinha do Professor Raimundo e Zorra Total.

Em novelas, brilhou como Frosina em Amor com Amor se Paga (1984), Loló em Cama de Gato (2009) e também a Rainha Efigênia em Cordel Encantado (2011). Fez participações especiais em A Diarista (2007), Faça Humor, Não Faça Guerra (1970) e compôs a turma da Satiricom (1975).

Despedida

Berta estava internada em um hospital particular na Zona Sul do Rio de Janeiro quando faleceu. A causa da morte e informações do velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.



Por escolha própria, viveu seus últimos anos longe dos holofotes da dramaturgia e da imprensa.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />