Morre aos 63 anos o jornalista Paulo Soares, narrador da ESPN

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

'Amigão' apresentou o programa SportsCenter ao lado de Antero Greco por mais de 20 anos; comunicador enfrentava problemas graves na coluna

Clique aqui e escute a matéria

O jornalista e narrador esportivo Paulo Soares, mais conhecido como 'Amigão', faleceu na manhã desta segunda-feira (29) em São Paulo. O comunicador fez carreira em diversas emissoras, destacando-se principalmente por apresentar o programa Sportscenter, da ESPN, ao lado de Antero Greco.

Trajetória

Paulo Soares recebeu o apelido de Amigão logo do início da carreira, quando fazia parte da equipe da Rádio Record, na década de 90. Chegou à ESPN quando essa ainda se chamava TVA Esportes, em 1994.

Na emissora, atuou na cobertura de grandes competições esportivas, como Copa do Mundo e Olimpíadas. Sua popularidade e admiração foram expandidos quando começou a apresentar o programa Sportscenter, em 2001, na companhia de Antero Greco, com quem cultivou amizade até o falecimento de Greco em 2024, vítima de câncer.

Em publicação no perfil oficial do Instagram da ESPN Brasil, a rede lamentou a perda e agradeceu a companhia de Paulo ao longo dos anos: "Que a lembrança de sua voz e de seu sorriso continue aquecendo corações".

Despedida

Em 2017 e em 2023, Amigão ficou afastado das atividades na ESPN para cuidar da saúde. Nos últimos anos, foi submetido a seis cirurgias na coluna. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos, de acordo com a Rede Globo.

A despedida de Paulo Soares acontece no bairro Bela Vista, área central de São Paulo, com velório das 13h às 17h ainda desta segunda-feira (29).

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />