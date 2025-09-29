Morre aos 63 anos o jornalista Paulo Soares, narrador da ESPN
'Amigão' apresentou o programa SportsCenter ao lado de Antero Greco por mais de 20 anos; comunicador enfrentava problemas graves na coluna
Por
Cristiane Ribeiro
Publicado em 29/09/2025 às 8:30
| Atualizado em 29/09/2025 às 9:22
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
O jornalista e narrador esportivo Paulo Soares, mais conhecido como 'Amigão', faleceu na manhã desta segunda-feira (29) em São Paulo. O comunicador fez carreira em diversas emissoras, destacando-se principalmente por apresentar o programa Sportscenter, da ESPN, ao lado de Antero Greco.
Trajetória
Paulo Soares recebeu o apelido de Amigão logo do início da carreira, quando fazia parte da equipe da Rádio Record, na década de 90. Chegou à ESPN quando essa ainda se chamava TVA Esportes, em 1994.
Na emissora, atuou na cobertura de grandes competições esportivas, como Copa do Mundo e Olimpíadas. Sua popularidade e admiração foram expandidos quando começou a apresentar o programa Sportscenter, em 2001, na companhia de Antero Greco, com quem cultivou amizade até o falecimento de Greco em 2024, vítima de câncer.
Em publicação no perfil oficial do Instagram da ESPN Brasil, a rede lamentou a perda e agradeceu a companhia de Paulo ao longo dos anos: "Que a lembrança de sua voz e de seu sorriso continue aquecendo corações".
Despedida
Em 2017 e em 2023, Amigão ficou afastado das atividades na ESPN para cuidar da saúde. Nos últimos anos, foi submetido a seis cirurgias na coluna. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos, de acordo com a Rede Globo.
A despedida de Paulo Soares acontece no bairro Bela Vista, área central de São Paulo, com velório das 13h às 17h ainda desta segunda-feira (29).
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />