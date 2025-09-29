fechar
Cultura | Notícia

Morre aos 63 anos o jornalista Paulo Soares, narrador da ESPN

'Amigão' apresentou o programa SportsCenter ao lado de Antero Greco por mais de 20 anos; comunicador enfrentava problemas graves na coluna

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 29/09/2025 às 8:30 | Atualizado em 29/09/2025 às 9:22
Paulo Soares, o Amig&atilde;o, da ESPN
Paulo Soares, o Amigão, da ESPN - DIVULGAÇÃO

O jornalista e narrador esportivo Paulo Soares, mais conhecido como 'Amigão', faleceu na manhã desta segunda-feira (29) em São Paulo. O comunicador fez carreira em diversas emissoras, destacando-se principalmente por apresentar o programa Sportscenter, da ESPN, ao lado de Antero Greco.

Trajetória

Paulo Soares recebeu o apelido de Amigão logo do início da carreira, quando fazia parte da equipe da Rádio Record, na década de 90. Chegou à ESPN quando essa ainda se chamava TVA Esportes, em 1994.

Na emissora, atuou na cobertura de grandes competições esportivas, como Copa do Mundo e Olimpíadas. Sua popularidade e admiração foram expandidos quando começou a apresentar o programa Sportscenter, em 2001, na companhia de Antero Greco, com quem cultivou amizade até o falecimento de Greco em 2024, vítima de câncer.

Em publicação no perfil oficial do Instagram da ESPN Brasil, a rede lamentou a perda e agradeceu a companhia de Paulo ao longo dos anos: "Que a lembrança de sua voz e de seu sorriso continue aquecendo corações".

Despedida

Em 2017 e em 2023, Amigão ficou afastado das atividades na ESPN para cuidar da saúde. Nos últimos anos, foi submetido a seis cirurgias na coluna. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos, de acordo com a Rede Globo.

A despedida de Paulo Soares acontece no bairro Bela Vista, área central de São Paulo, com velório das 13h às 17h ainda desta segunda-feira (29).

