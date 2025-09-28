fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 28/09: Aproveite a vibe tranquila de domingo para cuidar da saúde e resolver tarefas domésticas

Surpresa financeira a caminho hoje! Aproveite o domingo para se divertir fazendo compras e renovar seu visual

Por Aisha Vitória Publicado em 28/09/2025 às 8:00
Horóscopo
Horóscopo - Thiago Lucas/ Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Explore novos lugares, visite pessoas queridas e conecte-se com a natureza para uma dose de alívio do estresse.

Uma paixão distante pode se acender enquanto o romance flui deliciosamente. O dia é para amor, risos e aventuras!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 27, 16, 19

Touro

Domingo é dia de mudanças positivas! Excelente para ajustes em casa e na saúde. Reavalie suas prioridades e esteja aberto para oportunidades de trabalho.

O amor está em alta com paixões intensas e surpresas na paquera graças ao seu lado sedutor.

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 15, 05, 41

Gêmeos

Domingo está a favor dos seus relacionamentos! As estrelas preveem um dia de simpatia e animação junto das pessoas queridas.

Deixe a solidão de lado e aproxime-se de quem importa. No amor, o romantismo está no ar!

  • Cor: AZUL-ROYAL
  • Palpite: 52, 38, 07

Câncer

Aproveite a vibe tranquila de domingo para cuidar da saúde e resolver tarefas domésticas com apoio da família.

Se busca emprego, compartilhe com parentes. A vida amorosa pode estar calma, então use esse tempo para relaxar e recarregar energias para a semana!

  • Cor: VERDE-CLARO
  • Palpite: 20, 47, 11

Leão

A Lua promete sorte extra hoje! Aposte em algo novo e aproveite a energia para curtir com amigos e conhecer pessoas.

Faça brilhar a estrela do amor: seja romântico e prepare- se para paixão à primeira vista!

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 44, 33, 32

Virgem

Curta esse domingo em casa com quem você ama! Resolva questões financeiras e de família cedo, aproveite para relembrar belos momentos.

A relação a dois se fortalece. Alerta: você pode encontrar um ex inesperadamente, mantenha o equilíbrio!

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 44, 08, 26

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Libra

Domingo é dia para se conectar! Abrace novas amizades, fortaleça laços antigos e curta boas conversas, elas podem trazer surpresas agradáveis.

Não subestime a importância da comunicação no amor. Coloque a conversa em dia e aproveite o clima leve!

  • Cor: ROXO
  • Palpite: 30, 54, 18

Escorpião

Surpresa financeira a caminho hoje! Aproveite o domingo para se divertir fazendo compras e renovar seu visual. Valorize a proximidade com pessoas importantes e mantenha sua estabilidade emocional. Um toque de ciúme pode apimentar o amor, mas evite exageros!

  • Cor: VERDE-ESMERALDA
  • Palpite: 22, 04, 31

Sagitário

Desperte seu lado aventureiro hoje! O dia é ideal para sair da zona de conforto, fazer algo novo e fortalecer laços de amizade.

Não esconda sua atração, seu charme está em alta, proporcionando um clima de otimismo no amor.

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 59, 50, 58

Capricórnio

Hoje é um dia para você diminuir o ritmo, descansar e confiar na sua intuição. Embora sensível, você vai saber em quem confiar.

Fique atento às surpresas na paquera, mesmo desejando um tempo a sós, não deixe seu par se sentir abandonado.

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 59, 42, 23

Aquário

Domingo de conexões poderosas e aventuras! Seu carisma está alto, reunindo pessoas queridas para ótimos momentos.

Saia da zona de conforto no início do dia. No amor, leveza e novos interesses compartilhados. Um amigo pode mexer com seu coração!

  • Cor: SALMÃO
  • Palpite: 36, 16, 19

Peixes

O domingo chega com agitação social! Prepare-se para eventos e conecte-se com pessoas populares. Mude o visual e receba para elogios.

No amor, estabilidade é a vibe do dia, então mostre suas verdadeiras intenções. Alguém mais maduro pode ganhar seu coração hoje!

  • Cor: PINK
  • Palpite: 22, 60, 14

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Setembro se despede trazendo amor verdadeiro para 1 signo
Signo

Setembro se despede trazendo amor verdadeiro para 1 signo
O chamado do destino: 3 signos que não podem mais ignorar o seu propósito
SIGNOS

O chamado do destino: 3 signos que não podem mais ignorar o seu propósito

Compartilhe

Tags