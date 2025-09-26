Teatro de rua gratuito na Praça do Sebo neste fim de semana debate o futuro do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com participação especial da cantora Nega do Babado, peça gratuita usa a rua como palco para discutir a vulnerabilidade do Recife às enchentes.

Clique aqui e escute a matéria

A histórica Praça do Sebo, no centro do Recife, se transformará em um palco ao ar livre neste fim de semana para a estreia do espetáculo "Ilha:Dois". Com apresentações gratuitas no sábado (27) e no domingo (28), sempre às 19h, a peça do grupo Bote de Teatro aborda um tema urgente: a vulnerabilidade do Recife à crise climática.

A montagem parte de um dado alarmante de um relatório da ONU, que aponta o Recife como a 16ª cidade mais vulnerável do mundo ao aumento do nível do mar. A dramaturgia conecta essa ameaça global a memórias locais, como a grande enchente de 1975 e os alagamentos que marcam o cotidiano da cidade.

"Este projeto nasce como gesto político e poético, um chamado para olhar de frente as memórias e tragédias que marcam Recife e imaginar novos caminhos de permanência”, comentou o diretor, Rafael Bacelar, que em 2025 concorre aos prêmios Shell, APCA e Bibi Ferreira.

O espetáculo, que conta com a participação especial da cantora e atriz pernambucana Nega do Babado, foi criado de forma colaborativa com movimentos sociais e busca pensar em "sobrevivências possíveis" com poesia e crítica social.

Peça gratuita usa a rua como palco para discutir a vulnerabilidade do Recife às enchentes - Nicole Rodrigues

Acessibilidade

A apresentação contará com tradução em Libras e, em parceria com a ONG Vale PCD, oferecerá transporte acessível para pessoas com deficiência através do programa PE Conduz (as inscrições devem ser feitas pelo Instagram @valepcd).

Serviço

Espetáculo de rua "Ilha:Dois"

Quando: Sábado (27) e Domingo (28) de setembro, às 19h

Sábado (27) e Domingo (28) de setembro, às 19h Onde: Praça do Sebo – Centro do Recife

Praça do Sebo – Centro do Recife Entrada: Gratuita

Gratuita Classificação: Livre

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />