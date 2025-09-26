Teatro de rua gratuito na Praça do Sebo neste fim de semana debate o futuro do Recife
Com participação especial da cantora Nega do Babado, peça gratuita usa a rua como palco para discutir a vulnerabilidade do Recife às enchentes.
A histórica Praça do Sebo, no centro do Recife, se transformará em um palco ao ar livre neste fim de semana para a estreia do espetáculo "Ilha:Dois". Com apresentações gratuitas no sábado (27) e no domingo (28), sempre às 19h, a peça do grupo Bote de Teatro aborda um tema urgente: a vulnerabilidade do Recife à crise climática.
A montagem parte de um dado alarmante de um relatório da ONU, que aponta o Recife como a 16ª cidade mais vulnerável do mundo ao aumento do nível do mar. A dramaturgia conecta essa ameaça global a memórias locais, como a grande enchente de 1975 e os alagamentos que marcam o cotidiano da cidade.
"Este projeto nasce como gesto político e poético, um chamado para olhar de frente as memórias e tragédias que marcam Recife e imaginar novos caminhos de permanência”, comentou o diretor, Rafael Bacelar, que em 2025 concorre aos prêmios Shell, APCA e Bibi Ferreira.
O espetáculo, que conta com a participação especial da cantora e atriz pernambucana Nega do Babado, foi criado de forma colaborativa com movimentos sociais e busca pensar em "sobrevivências possíveis" com poesia e crítica social.
Acessibilidade
A apresentação contará com tradução em Libras e, em parceria com a ONG Vale PCD, oferecerá transporte acessível para pessoas com deficiência através do programa PE Conduz (as inscrições devem ser feitas pelo Instagram @valepcd).
Serviço
- Espetáculo de rua "Ilha:Dois"
- Quando: Sábado (27) e Domingo (28) de setembro, às 19h
- Onde: Praça do Sebo – Centro do Recife
- Entrada: Gratuita
- Classificação: Livre
