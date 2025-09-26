Chama Elas leva cultura hip hop com protagonismo feminino à Vila Santa Luzia, na Torre

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento gratuito reúne shows de rap, batalhas de rima, oficinas e intervenções artísticas na Zona Oeste do Recife

O projeto Chama Elas chega à comunidade da Vila Santa Luzia, no bairro da Torre, Zona Oeste do Recife, neste sábado (27), a partir das 13h, com uma programação gratuita que celebra o hip hop com protagonismo feminino, fortalecendo mulheres negras, indígenas, periféricas e pessoas LGBTQIA+ em Pernambuco.

O encontro ocorre no Cepas - Centro de Educação Popular e Assistência Social, com entrada pela Rua Jornalista Luiz Teixeira.

Atividades do evento

A ação reúne uma variedade de atividades, como shows de rap feminino, batalha de rima, roda de diálogo, intervenção e oficina de grafitti, performance de breaking, capoeira, discotecagem de DJs, além de feirinha de arte e brechó solidário.

A idealizadora do projeto, a rapper e arte-educadora Fabidonas, destaca que a proposta do Chama Elas é fortalecer a presença feminina e a diversidade de gênero na cultura hip hop, promovendo ocupação territorial, resistência cultural e valorização de artistas locais.

“A programação une arte, formação, protagonismo e empoderamento feminino, celebrando a ocupação da periferia e a transformação social a partir do hip hop e das atividades artístico-culturais”, afirma Fabidonas.

A apresentação do evento será conduzida por Nanny Nagô, que reforça a importância política e simbólica da ação:

“Levar arte, diálogo e cultura para o centro das periferias é reconhecer que esses espaços são de criação, resistência e potência social. É garantir que mulheres negras, indígenas, periféricas, trans e não binárias tenham acesso, voz e protagonismo onde vivem.”

Promoção de diálogo e formação

O Chama Elas também promove formação e diálogo com a roda de conversa mediada por Najdathy Andrade (Cores do Amanhã) e facilitada por especialistas e artistas como Dani (S.O.S Corpo), Bernadete Alves (Cepas), Mariana Oliveira (rapper), Débora Aguiar e o GT de Ativismo Jovem (Gestos).

Entre os temas estão violência contra a mulher no hip hop, justiça reprodutiva e saúde sexual.

Chama Elas é uma ação afirmativa da cultura hip hop, realizada pelas próprias mulheres e artistas negras, indígenas, periféricas e LGBTQIAPN+ do Estado de Pernambuco. - Foto: Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop PE

Programação

Intervenção de graffiti ao vivo com Naara e Edgleice Barbosa.

Oficina de graffiti para 20 mulheres, conduzida por Nathê Ferreira (Colorindo Recife), em parceria com a Secretaria de Inovação Urbana.

Performance de breaking com o grupo Mulheriu Gang Crew (Caruaru) e a dançarina San Karolayne.

Batalha de rima, com duas vagas classificatórias para o Duelo Estadual de MC’s (PE) e premiação em dinheiro para as vencedoras.

Batalha de rima, com duas vagas classificatórias para o Duelo Estadual de MC’s (PE) e premiação em dinheiro para as vencedoras. Shows de rap com N.I.X Maxine (Arcoverde), MC Lety, Cosmus, Rap de Afoitas e MCs convidadas Majesgabi, Mariana Oliveira, Juana e Treice Barbosa.

Discotecagem com DJ Renna.

Capoeira, como expressão de ancestralidade e resistência comunitária.

Feirinha de arte e brechó solidário, com zines, acessórios, quadros, roupas e consumo consciente.

O projeto é realizado pela Chama Elas Produções, com criação de Fabidonas, apoio de instituições como Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop PE, Batalha da Escadaria, SOS Corpo, Cepas, Associação Metropolitana de Hip Hop, Secretaria de Inovação Urbana e Gestos, e incentivo público do Ministério da Cultura (Política Nacional Aldir Blanc), Governo de Pernambuco, Fundarpe e Secult-PE.



