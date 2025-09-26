fechar
Cultura | Notícia

Chama Elas leva cultura hip hop com protagonismo feminino à Vila Santa Luzia, na Torre

Evento gratuito reúne shows de rap, batalhas de rima, oficinas e intervenções artísticas na Zona Oeste do Recife

Por Aisha Vitória Publicado em 26/09/2025 às 17:10
Chama Elas também surge como uma pauta de afirmação e resistência, valorizando e fortalecendo o protagonismo feminino por meio da cultura hip hop.
Chama Elas também surge como uma pauta de afirmação e resistência, valorizando e fortalecendo o protagonismo feminino por meio da cultura hip hop. - Foto: Jefferson Gão

Clique aqui e escute a matéria

O projeto Chama Elas chega à comunidade da Vila Santa Luzia, no bairro da Torre, Zona Oeste do Recife, neste sábado (27), a partir das 13h, com uma programação gratuita que celebra o hip hop com protagonismo feminino, fortalecendo mulheres negras, indígenas, periféricas e pessoas LGBTQIA+ em Pernambuco.

O encontro ocorre no Cepas - Centro de Educação Popular e Assistência Social, com entrada pela Rua Jornalista Luiz Teixeira.

Atividades do evento

A ação reúne uma variedade de atividades, como shows de rap feminino, batalha de rima, roda de diálogo, intervenção e oficina de grafitti, performance de breaking, capoeira, discotecagem de DJs, além de feirinha de arte e brechó solidário.

A idealizadora do projeto, a rapper e arte-educadora Fabidonas, destaca que a proposta do Chama Elas é fortalecer a presença feminina e a diversidade de gênero na cultura hip hop, promovendo ocupação territorial, resistência cultural e valorização de artistas locais.

“A programação une arte, formação, protagonismo e empoderamento feminino, celebrando a ocupação da periferia e a transformação social a partir do hip hop e das atividades artístico-culturais”, afirma Fabidonas.

A apresentação do evento será conduzida por Nanny Nagô, que reforça a importância política e simbólica da ação:

“Levar arte, diálogo e cultura para o centro das periferias é reconhecer que esses espaços são de criação, resistência e potência social. É garantir que mulheres negras, indígenas, periféricas, trans e não binárias tenham acesso, voz e protagonismo onde vivem.”

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Promoção de diálogo e formação

O Chama Elas também promove formação e diálogo com a roda de conversa mediada por Najdathy Andrade (Cores do Amanhã) e facilitada por especialistas e artistas como Dani (S.O.S Corpo), Bernadete Alves (Cepas), Mariana Oliveira (rapper), Débora Aguiar e o GT de Ativismo Jovem (Gestos).

Entre os temas estão violência contra a mulher no hip hop, justiça reprodutiva e saúde sexual.

Foto: Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop PE
Chama Elas é uma ação afirmativa da cultura hip hop, realizada pelas próprias mulheres e artistas negras, indígenas, periféricas e LGBTQIAPN+ do Estado de Pernambuco. - Foto: Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop PE

Programação

  • Intervenção de graffiti ao vivo com Naara e Edgleice Barbosa.
  • Oficina de graffiti para 20 mulheres, conduzida por Nathê Ferreira (Colorindo Recife), em parceria com a Secretaria de Inovação Urbana.
  • Performance de breaking com o grupo Mulheriu Gang Crew (Caruaru) e a dançarina San Karolayne.
    Batalha de rima, com duas vagas classificatórias para o Duelo Estadual de MC’s (PE) e premiação em dinheiro para as vencedoras.
  • Shows de rap com N.I.X Maxine (Arcoverde), MC Lety, Cosmus, Rap de Afoitas e MCs convidadas Majesgabi, Mariana Oliveira, Juana e Treice Barbosa.
  • Discotecagem com DJ Renna.
  • Capoeira, como expressão de ancestralidade e resistência comunitária.
  • Feirinha de arte e brechó solidário, com zines, acessórios, quadros, roupas e consumo consciente.

O projeto é realizado pela Chama Elas Produções, com criação de Fabidonas, apoio de instituições como Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop PE, Batalha da Escadaria, SOS Corpo, Cepas, Associação Metropolitana de Hip Hop, Secretaria de Inovação Urbana e Gestos, e incentivo público do Ministério da Cultura (Política Nacional Aldir Blanc), Governo de Pernambuco, Fundarpe e Secult-PE.

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

Terreirada em Cena promove oficina gratuita de stop-motion para crianças em Paulista
Oficina

Terreirada em Cena promove oficina gratuita de stop-motion para crianças em Paulista
Recife recebe em outubro encontro nacional voltado ao empreendedorismo feminino
Empreendedorismo

Recife recebe em outubro encontro nacional voltado ao empreendedorismo feminino

Compartilhe

Tags