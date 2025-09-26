Conexão Ela Dá Conta 2025 transforma Recife em polo de capacitação feminina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento reunirá mais de 500 mulheres em outubro para dois dias de imersão em empreendedorismo, finanças, marketing e gestão de negócios

Nos dias 3 e 4 de outubro, o Recife sedia a 3ª edição do Conexão Ela Dá Conta 2025, evento criado por Aline Portela e voltado ao fortalecimento da jornada de mulheres empreendedoras nas áreas de contabilidade, finanças e gestão de negócios.

A programação será realizada no Mar Hotel, em Boa Viagem, e deve reunir mais de 500 participantes de diversas regiões do país.

O encontro é reconhecido por unir capacitação prática, networking estratégico e acesso a ferramentas que ajudam mulheres a estruturar e escalar seus negócios. O formato foi desenhado com base em quatro pilares: empreendedorismo feminino, posicionamento digital, marketing e vendas, e gestão empresarial.

Mulheres no empreendedorismo

Segundo o Sebrae, cerca de 34% dos negócios no Brasil são liderados por mulheres. Mesmo assim, muitas empreendedoras ainda enfrentam barreiras como desigualdade de oportunidades, dificuldade de acesso ao crédito e ausência de suporte estratégico.

Nesse contexto, o evento se consolida como um espaço de desenvolvimento prático, onde a troca entre mulheres se alia a métodos claros de organização e crescimento.

“A área contábil exige visão estratégica, organização e resiliência, e muitas mulheres já dominam esses pilares. O evento é um ponto de virada para quem deseja deixar de atuar apenas como prestadora de serviço e se consolidar como gestora do próprio negócio”, afirma Aline Portela, criadora do Método Diamante, que já impactou mais de 3 mil mulheres em cinco países.

Além das palestras, a programação inclui espaços de mentoria e rodas de networking, pensados para gerar resultados concretos no dia a dia dos negócios e fortalecer a rede de apoio entre empreendedoras.

Como participar

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas neste site. Basta clicar em “Quero garantir meu ingresso 2025” e escolher a melhor opção.

