Por Redação - Observatório da TV Publicado em 23/09/2025 às 15:35
Celebrando 45 anos, Programa Mulheres anuncia homenagem para Palmirinha Onofre - Observatório da TV

Na próxima quarta-feira (24), o programa Mulheres, na TV Gazeta, que completa 45 anos, vai homenagear a icônica cozinheira Palmirinha Onofre.

Outros nomes que marcaram a atração também farão parte da festa, como a atriz Suzy Rêgo, atualmente no ar na reprise da novela A Viagem, o ator Eduardo Martini, Cristiane Oliveira e Mama Bruscheta.

Para celebrar a data, terá o retorno do quadro Blitz da Beleza, um desafio inusitado de confeitaria e, na parte musical, o cantor Jorge Vercillo vai embalar a atração com os seus grandes hits na carreira.

Atualmente, o Mulheres está sendo comandado por Camila Galetti e Pâmela Domingues. Em fevereiro, quem pediu demissão da atração foi Regiane Tápias. No passado, o Mulheres chegou a ser comandado por Catia Fonseca e Clodovil Hernandes.

