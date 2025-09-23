Celebrando 45 anos, Programa Mulheres anuncia homenagem para Palmirinha Onofre
Na próxima quarta-feira (24), o programa Mulheres, na TV Gazeta, que completa 45 anos, vai homenagear a icônica cozinheira Palmirinha Onofre.
Outros nomes que marcaram a atração também farão parte da festa, como a atriz Suzy Rêgo, atualmente no ar na reprise da novela A Viagem, o ator Eduardo Martini, Cristiane Oliveira e Mama Bruscheta.
Para celebrar a data, terá o retorno do quadro Blitz da Beleza, um desafio inusitado de confeitaria e, na parte musical, o cantor Jorge Vercillo vai embalar a atração com os seus grandes hits na carreira.
Atualmente, o Mulheres está sendo comandado por Camila Galetti e Pâmela Domingues. Em fevereiro, quem pediu demissão da atração foi Regiane Tápias. No passado, o Mulheres chegou a ser comandado por Catia Fonseca e Clodovil Hernandes.
