Empreender na confeitaria: lições de quem transformou doces em sucesso
Organizadora da maior feira de confeitaria da América Latina destaca Pernambuco como potência no setor
Clique aqui e escute a matéria
Enquanto os ultraprocessados enfrentam resistência, a produção artesanal ganha cada vez mais espaço na economia brasileira, sobretudo na confeitaria. O setor se tornou alternativa de renda, principalmente para mulheres que empreendem de casa, apoiadas pelas redes sociais e aplicativos de entrega. O doce, afinal, é quase unanimidade: é difícil encontrar quem resista a um.
A Mara Cakes Fair, maior feira de confeitaria das Américas, chega a Recife hoje, pela primeira vez, em sua 8ª edição, reunindo confeiteiros e aspirantes ao mercado em aulas-show, palestras com profissionais renomados, exposição de bolos artísticos, arenas temáticas, o desfile “Sugar Fashion” (com roupas feitas de açúcar), lançamentos e ativações de marcas, além de atrações para crianças. O evento deve atrair cerca de 23 mil visitantes ao Centro de Convenções e acontece até o domingo.
A consolidação desse ramo é estatisticamente comprovada: de acordo com a consultoria Mordor Intelligence, o mercado movimentou US$ 12 bilhões em 2024 e deve crescer 3,97% ao ano até 2029. O consumo também impressiona: 9,7 quilos por pessoa apenas em 2024, com previsão de chegar a 2,21 bilhões de quilos no país até 2029.
A fundadora do evento é a ex-pedagoga e empresária da moda, Mara Gasques, que descobriu a confeitaria ao fazer o bolo do próprio aniversário. Dali nasceu a Mara Cakes, marca que cresceu com cursos, workshops e publicações. Hoje, ela acumula quatro livros, mais de 50 produtos lançados, franquias no Brasil e em Portugal e já ministrou aulas na Itália, Canadá e Emirados Árabes.
Em 2019, criou a Mara Cakes Fair, feira que se consolidou como referência continental, que chega pela primeira vez a Pernambuco. “A força da confeitaria em Pernambuco e no Nordeste é uma potência. Já existia uma demanda grande, mas faltava a ponte entre o confeiteiro e o mercado. Trouxemos essa conexão para Recife, conectando talentos locais a grandes fornecedores e movimentando a economia”, explica.
Segundo Mara, o impacto vai muito além do setor: “São milhares de pessoas vindas de outros estados, que ocupam hotéis, movimentam bares, restaurantes, transportes e o comércio local. É uma injeção direta na economia da cidade.”
Diferenciais
A premiada chef e confeiteira pernambucana Bruna Hannouche destaca que a feira se diferencia das demais por oferecer não apenas tendências e estandes, mas também experiências e oportunidades de networking, que considera um grande valor da confeitaria, além das atividades dinâmicas em grupo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Bruna ministra, hoje, no primeiro dia do evento, uma palestra sobre a importância de cada confeiteiro desenvolver seus próprios diferenciais. Reconhecida por seus bolos de casamento elaborados, criativos e inspirados em referências internacionais, ela reforça sua posição como um dos grandes nomes da confeitaria do cenário regional e nacional, justamente pelo uso do que tem de mais único: a criatividade.
Concorrência e colaboração
Para Bruna Hannouche, concorrência não é algo a ser temido: “Eu não acredito em concorrência. Acredito que qualquer profissão deve ser uma soma de aliados. Quando todos estão alinhados, você eleva o nível da classe e o cliente escolhe pelo que mais se identifica. Concorrência, muitas vezes, é usada apenas para justificar falhas; nosso verdadeiro rival somos nós mesmos.”
Ela defende que colegas de profissão podem se complementar, e que há espaço para o que é bom, sobretudo em uma área com tantas demandas, como os eventos: “Uma pessoa pode ser excelente em modelagem de bolos, outra em técnicas abstratas, outra em pintura artística. Se juntarmos essas habilidades, o resultado é espetacular. Quanto mais profissionais qualificados houver, melhor para a área, porque há festas todos os dias e ninguém consegue atender a tudo sozinho.”
Marketing digital: a vitrine da confeitaria
Mara Gasques reforça que a digitalização mudou tudo: “Meu crescimento começou com as redes sociais. Hoje, o celular é a principal vitrine. Uma confeiteira não precisa de loja física; basta um bom perfil no Instagram, mostrar bastidores, ingredientes e fotos de dar água na boca.”
Ferramentas como WhatsApp Business agilizam pedidos, enquanto cursos online e e-books ampliam a renda e democratizam o conhecimento.
O Brasil para o mundo
Para Mara, a confeitaria brasileira tem identidade própria e cada vez mais espaço no exterior: “Temos criatividade, ingredientes únicos, como cupuaçu, açaí e maracujá, e doces que encantam, como brigadeiro e doce de leite. Além disso, nossa habilidade manual na decoração é admirada no mundo inteiro.”