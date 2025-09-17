rograma Futuras Cientistas estimula meninas e mulheres a entrarem para as ciências exatas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Programa Futuras Cientistas nasceu em 2011 para transformar realidades, aproximando meninas e professoras do ensino médio público da ciência, tecnologia e inovação. Ao longo de mais de uma década, o Programa impactou centenas de jovens em todo o Brasil, ampliando horizontes e fortalecendo a presença feminina em áreas estratégicas do conhecimento, como biotecnologia, nanotecnologia e computação científica.

Nosso objetivo é romper barreiras históricas que afastaram as mulheres das ciências exatas, estimulando o pensamento crítico, a criatividade e a participação ativa em projetos de pesquisa. O Futuras Cientistas tem como público-alvo, meninas do segundo ano do ensino médio e professoras de escolas públicas. A cada edição, testemunhamos histórias inspiradoras de alunas que se tornaram cientistas, professoras que multiplicaram experiências em suas escolas e comunidades, por meio de redes de apoio que se consolidaram em todo o país. Esse impacto se traduz em inclusão, oportunidades e na construção de um futuro mais diverso e justo.

É com grande satisfação que anuncio a abertura do Edital nº 04/2025 - Módulo Imersão Científica 2026 do Programa Futuras Cientistas, que oferecerá 470 vagas para estudantes do 2º ano do ensino médio e professoras da rede pública estadual de todas as unidades da federação. As atividades ocorrerão em janeiro de 2026, com carga horária de 80 horas, envolvendo práticas em laboratórios, palestras, projetos de pesquisa e atividades remotas e presenciais.

Entre os diferenciais desta edição, destacam-se: Auxílio financeiro no valor de R$ 300,00 para todas as participantes; Reserva de vagas (5%) para pessoas com deficiência; Ações afirmativas (20% para mulheres pretas, pardas, indígenas e quilombolas e 5% para mulheres trans ou travestis); Emissão de certificado de participação ao final das atividades.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente de forma online, por meio da Plataforma do Programa Futuras Cientistas (https://www.futurascientistas.com.br/), até 06 de outubro de 2025, às 23h59 (horário de Brasília). Recomenda-se que todas as candidatas submetam sua inscrição com antecedência, anexando corretamente a documentação exigida.

Este é um convite para que mais meninas e professoras descubram o poder transformador da ciência. O Futuras Cientistas não é apenas um programa de imersão: é uma experiência que desperta vocações, cria oportunidades e constrói legados. Acreditamos que cada jovem mulher tem o potencial de se tornar protagonista na ciência brasileira.

Contamos com a sua participação e divulgação desta oportunidade única. O futuro da ciência começa agora — e pode começar com você! Afinal: Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser.

Giovanna Machado, pesquisadora Titular do CETENE/MCTI. Coordenadora do Programa Futuras Cientistas e Membro da Academia Pernambucana de Ciências.



