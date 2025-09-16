fechar
Pernambuco | Notícia

Space Week Nordeste leva astronautas, cientistas e programação gratuita ao RioMar Recife neste fim de semana

Evento internacional de ciências espaciais terá palestras, oficinas, planetário e exposição aberta ao público nos dias 20 e 21 de setembro

Por JC Publicado em 16/09/2025 às 11:29
Shopping RioMar Recife
Shopping RioMar Recife - Divulgação/Vinicius Lubambo - Especial para o RioMar Recife

Clique aqui e escute a matéria

O RioMar Recife recebe, neste fim de semana (20 e 21), parte da programação da Space Week Nordeste 2025, congresso internacional de ciências espaciais que percorre capitais do Nordeste.

No shopping, o público terá acesso gratuito a palestras com astronautas e cientistas, planetário, oficinas e exposições interativas. As inscrições já estão abertas no aplicativo do RioMar Recife.

Tecnologias espaciais

Após passar pelas capitais do Ceará e do Maranhão, o evento chega ao Recife consolidado como um dos principais encontros do país sobre tecnologias espaciais e suas aplicações.

O congresso busca refletir sobre como o chamado New Space impacta áreas como agricultura, saúde, comunicação e segurança pública, além de impulsionar negócios, inovação e educação.

Leia Também

Programação no RioMar Recife

A Space Week Nordeste reunirá especialistas de diferentes estados brasileiros e de mais de cinco países em uma programação que inclui palestras, mesas-redondas, apresentações científicas e desafios estudantis.

No Recife, parte das atividades acontece no Piso L3 do RioMar, neste sábado (20) e domingo (21), com acesso gratuito. Além das palestras, o público terá contato com oficinas recreativas, exposição interativa e exibição de vídeos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Entre os nomes confirmados estão Isadora Stefanhak (UFRGS/MIT), Rebeca Gonçalves (Rede Space Farming Brasil), Antonio Geraldo Ferreira (UFC), Dermeval Carneiro (Planetário Rubens de Azevedo/CE) e Aline Veloso (Agência Espacial Brasileira). Veja a programação completa:

Sábado (20/09)

  • 9h às 22h - Exposição, oficinas recreativas e exibição de vídeos
  • 14h às 15h - "Descobrindo o Caminho para me tornar uma Astronauta Brasileira", com Isadora Stefanhak (UFRGS/MIT)
  • 16h às 17h - "Tomates marcianos e nosso futuro fora da Terra", com Rebeca Gonçalves (Rede Space Farming Brasil)
  • 18h às 19h - "Satélites em Ação: Moldando a Nossa Vida na Terra a Partir do Espaço", com Antonio Geraldo Ferreira (UFC)
  • 20h às 21h - "Da Luneta de Galileu aos Telescópios Voadores", com Dermeval Carneiro (Planetário Rubens de Azevedo/CE)

Domingo (21/09)

  • 12h às 21h - Exposição, oficinas recreativas e exibição de vídeos
  • 14h às 15h - "A Agência Espacial Brasileira: Organização e Principais Projetos", com Aline Veloso (AEB)
  • 15h30 às 16h30 - "Tomates marcianos e nosso futuro fora da Terra", com Rebeca Gonçalves
  • 17h às 18h - "Descobrindo o Caminho para me tornar uma Astronauta Brasileira", com Isadora Stefanhak

Space Week Nordeste

A realização do evento é do Laboratório de Observação da Terra da Universidade Federal do Ceará (UFC), em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco. A programação também conta com o apoio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

  • Local: Piso L3 do RioMar Recife
  • Datas: 20 e 21 de setembro
  • Entrada: gratuita
  • Inscrições: pelo aplicativo RioMar Recife para Android ou iOS
  • Programação completa: www.spaceweeknordeste.com

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Previsão do tempo: terça-feira (16) em Pernambuco terá leve instabilidade no Litoral e tempo firme no interior
Meteorologia

Previsão do tempo: terça-feira (16) em Pernambuco terá leve instabilidade no Litoral e tempo firme no interior
Após protesto na BR-408, governo anuncia obras na PE-020 e licitação para a Ponte de Tiúma
Protesto

Após protesto na BR-408, governo anuncia obras na PE-020 e licitação para a Ponte de Tiúma

Compartilhe

Tags