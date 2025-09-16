Space Week Nordeste leva astronautas, cientistas e programação gratuita ao RioMar Recife neste fim de semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento internacional de ciências espaciais terá palestras, oficinas, planetário e exposição aberta ao público nos dias 20 e 21 de setembro

O RioMar Recife recebe, neste fim de semana (20 e 21), parte da programação da Space Week Nordeste 2025, congresso internacional de ciências espaciais que percorre capitais do Nordeste.

No shopping, o público terá acesso gratuito a palestras com astronautas e cientistas, planetário, oficinas e exposições interativas. As inscrições já estão abertas no aplicativo do RioMar Recife.

Tecnologias espaciais

Após passar pelas capitais do Ceará e do Maranhão, o evento chega ao Recife consolidado como um dos principais encontros do país sobre tecnologias espaciais e suas aplicações.

O congresso busca refletir sobre como o chamado New Space impacta áreas como agricultura, saúde, comunicação e segurança pública, além de impulsionar negócios, inovação e educação.

Programação no RioMar Recife

A Space Week Nordeste reunirá especialistas de diferentes estados brasileiros e de mais de cinco países em uma programação que inclui palestras, mesas-redondas, apresentações científicas e desafios estudantis.

No Recife, parte das atividades acontece no Piso L3 do RioMar, neste sábado (20) e domingo (21), com acesso gratuito. Além das palestras, o público terá contato com oficinas recreativas, exposição interativa e exibição de vídeos.

Entre os nomes confirmados estão Isadora Stefanhak (UFRGS/MIT), Rebeca Gonçalves (Rede Space Farming Brasil), Antonio Geraldo Ferreira (UFC), Dermeval Carneiro (Planetário Rubens de Azevedo/CE) e Aline Veloso (Agência Espacial Brasileira). Veja a programação completa:

Sábado (20/09)

9h às 22h - Exposição, oficinas recreativas e exibição de vídeos

14h às 15h - "Descobrindo o Caminho para me tornar uma Astronauta Brasileira", com Isadora Stefanhak (UFRGS/MIT)

16h às 17h - "Tomates marcianos e nosso futuro fora da Terra", com Rebeca Gonçalves (Rede Space Farming Brasil)

18h às 19h - "Satélites em Ação: Moldando a Nossa Vida na Terra a Partir do Espaço", com Antonio Geraldo Ferreira (UFC)

20h às 21h - "Da Luneta de Galileu aos Telescópios Voadores", com Dermeval Carneiro (Planetário Rubens de Azevedo/CE)

Domingo (21/09)

12h às 21h - Exposição, oficinas recreativas e exibição de vídeos

14h às 15h - "A Agência Espacial Brasileira: Organização e Principais Projetos", com Aline Veloso (AEB)

15h30 às 16h30 - "Tomates marcianos e nosso futuro fora da Terra", com Rebeca Gonçalves

17h às 18h - "Descobrindo o Caminho para me tornar uma Astronauta Brasileira", com Isadora Stefanhak

Space Week Nordeste

A realização do evento é do Laboratório de Observação da Terra da Universidade Federal do Ceará (UFC), em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco. A programação também conta com o apoio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Local: Piso L3 do RioMar Recife

Piso L3 do RioMar Recife Datas: 20 e 21 de setembro

20 e 21 de setembro Entrada: gratuita

gratuita Inscrições: pelo aplicativo RioMar Recife para Android ou iOS

pelo aplicativo RioMar Recife para Android ou iOS Programação completa: www.spaceweeknordeste.com

