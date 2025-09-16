Space Week Nordeste leva astronautas, cientistas e programação gratuita ao RioMar Recife neste fim de semana
Evento internacional de ciências espaciais terá palestras, oficinas, planetário e exposição aberta ao público nos dias 20 e 21 de setembro
Clique aqui e escute a matéria
O RioMar Recife recebe, neste fim de semana (20 e 21), parte da programação da Space Week Nordeste 2025, congresso internacional de ciências espaciais que percorre capitais do Nordeste.
No shopping, o público terá acesso gratuito a palestras com astronautas e cientistas, planetário, oficinas e exposições interativas. As inscrições já estão abertas no aplicativo do RioMar Recife.
Tecnologias espaciais
Após passar pelas capitais do Ceará e do Maranhão, o evento chega ao Recife consolidado como um dos principais encontros do país sobre tecnologias espaciais e suas aplicações.
O congresso busca refletir sobre como o chamado New Space impacta áreas como agricultura, saúde, comunicação e segurança pública, além de impulsionar negócios, inovação e educação.
Programação no RioMar Recife
A Space Week Nordeste reunirá especialistas de diferentes estados brasileiros e de mais de cinco países em uma programação que inclui palestras, mesas-redondas, apresentações científicas e desafios estudantis.
No Recife, parte das atividades acontece no Piso L3 do RioMar, neste sábado (20) e domingo (21), com acesso gratuito. Além das palestras, o público terá contato com oficinas recreativas, exposição interativa e exibição de vídeos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre os nomes confirmados estão Isadora Stefanhak (UFRGS/MIT), Rebeca Gonçalves (Rede Space Farming Brasil), Antonio Geraldo Ferreira (UFC), Dermeval Carneiro (Planetário Rubens de Azevedo/CE) e Aline Veloso (Agência Espacial Brasileira). Veja a programação completa:
Sábado (20/09)
- 9h às 22h - Exposição, oficinas recreativas e exibição de vídeos
- 14h às 15h - "Descobrindo o Caminho para me tornar uma Astronauta Brasileira", com Isadora Stefanhak (UFRGS/MIT)
- 16h às 17h - "Tomates marcianos e nosso futuro fora da Terra", com Rebeca Gonçalves (Rede Space Farming Brasil)
- 18h às 19h - "Satélites em Ação: Moldando a Nossa Vida na Terra a Partir do Espaço", com Antonio Geraldo Ferreira (UFC)
- 20h às 21h - "Da Luneta de Galileu aos Telescópios Voadores", com Dermeval Carneiro (Planetário Rubens de Azevedo/CE)
Domingo (21/09)
- 12h às 21h - Exposição, oficinas recreativas e exibição de vídeos
- 14h às 15h - "A Agência Espacial Brasileira: Organização e Principais Projetos", com Aline Veloso (AEB)
- 15h30 às 16h30 - "Tomates marcianos e nosso futuro fora da Terra", com Rebeca Gonçalves
- 17h às 18h - "Descobrindo o Caminho para me tornar uma Astronauta Brasileira", com Isadora Stefanhak
Space Week Nordeste
A realização do evento é do Laboratório de Observação da Terra da Universidade Federal do Ceará (UFC), em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco. A programação também conta com o apoio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
- Local: Piso L3 do RioMar Recife
- Datas: 20 e 21 de setembro
- Entrada: gratuita
- Inscrições: pelo aplicativo RioMar Recife para Android ou iOS
- Programação completa: www.spaceweeknordeste.com
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />