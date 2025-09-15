Planet Hemp faz show de despedida no Classic Hall neste sábado (20); últimos ingressos à venda
Turnê "A Última Ponta", que marca o fim das atividades da banda, celebra mais de 30 anos de carreira com hits e músicas do álbum "JARDINEIROS"
O público pernambucano terá uma última oportunidade para ver o Planet Hemp ao vivo. A banda desembarca no Classic Hall, em Olinda, neste sábado (20 de setembro), para o show de sua turnê de despedida, intitulada "A Última Ponta".
Os últimos ingressos para a apresentação estão à venda no site Eventim e custam entre R$ 62,50 e R$ 245.
O show promete ser uma celebração de mais de três décadas de carreira, marcadas pela atitude antissistema e pela mistura de rap, rock e psicodelia. No repertório, o grupo apresentará clássicos como "Legalize Já", "Mantenha o Respeito" e músicas do álbum mais recente, "JARDINEIROS" (2022), que rendeu à banda dois prêmios no GRAMMY Latino.
"Tudo tem um final"
O título da turnê vem de um verso clássico da banda, mas também marca uma decisão do grupo de encerrar as atividades no auge.
"Fizemos um belo trabalho nesses 30 anos de carreira, mas tudo tem um final. O Planet Hemp tem uma energia muito forte que não queremos que se apague", afirmou o vocalista Marcelo D2 sobre a decisão.
Formado atualmente por Marcelo D2, BNegão, Formigão, Pedro Garcia, Nobru e Daniel Ganjaman, o grupo promete uma noite com a energia combativa e os discursos inflamados que sempre foram a marca registrada da banda.
Serviço
- Planet Hemp – Turnê de Despedida "A Última Ponta"
- Quando: Sábado, 20 de setembro de 2025
- Onde: Classic Hall (Olinda - PE)
- Horário: Abertura da casa às 20h
- Ingressos: No site Eventim e na bilheteria oficial do Classic Hall.