Planet Hemp faz show de despedida no Classic Hall neste sábado (20); últimos ingressos à venda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Turnê "A Última Ponta", que marca o fim das atividades da banda, celebra mais de 30 anos de carreira com hits e músicas do álbum "JARDINEIROS"

Clique aqui e escute a matéria

O público pernambucano terá uma última oportunidade para ver o Planet Hemp ao vivo. A banda desembarca no Classic Hall, em Olinda, neste sábado (20 de setembro), para o show de sua turnê de despedida, intitulada "A Última Ponta".

Os últimos ingressos para a apresentação estão à venda no site Eventim (clique no link para conferir) e custam entre R$ 62,50 e R$ 245.

O show promete ser uma celebração de mais de três décadas de carreira, marcadas pela atitude antissistema e pela mistura de rap, rock e psicodelia. No repertório, o grupo apresentará clássicos como "Legalize Já", "Mantenha o Respeito" e músicas do álbum mais recente, "JARDINEIROS" (2022), que rendeu à banda dois prêmios no GRAMMY Latino.

"Tudo tem um final"

O título da turnê vem de um verso clássico da banda, mas também marca uma decisão do grupo de encerrar as atividades no auge.

"Fizemos um belo trabalho nesses 30 anos de carreira, mas tudo tem um final. O Planet Hemp tem uma energia muito forte que não queremos que se apague", afirmou o vocalista Marcelo D2 sobre a decisão.

Formado atualmente por Marcelo D2, BNegão, Formigão, Pedro Garcia, Nobru e Daniel Ganjaman, o grupo promete uma noite com a energia combativa e os discursos inflamados que sempre foram a marca registrada da banda.

Serviço