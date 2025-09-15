Planet Hemp faz show de despedida no Classic Hall, em Olinda, neste sábado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Planet Hemp se despede do público pernambucano neste sábado (20), no Classic Hall, com a turnê "A Última Ponta". Confira detalhes!

É neste sábado, 20 de setembro de 2025, que o Planet Hemp se despede do público pernambucano com a turnê “A Última Ponta”, no Classic Hall, em Olinda.

O show promete ser potente, cheio de hits, discursos inflamados e a energia combativa que acompanha a banda desde os anos 1990. A realização é da 30e, maior companhia brasileira de entretenimento ao vivo, e os ingressos estão disponíveis no site da Eventim e na bilheteria oficial do Classic Hall.

Formado atualmente por Marcelo D2, BNegão, Formigão, Pedro Garcia, Nobru e Daniel Ganjaman, o Planet Hemp é referência quando se fala em música com discurso político, atitude antissistema e uma mistura explosiva de rap, rock, hardcore, raggae e psicodelia.

Desde o lançamento do disco de estreia Usuário (1995), a banda consolidou uma base de fãs fiel e crítica, marcada por letras diretas em defesa da legalização da maconha e contra a repressão policial.

A turnê “A Última Ponta” celebra mais de três décadas de trajetória e presta homenagem a todas as fases do grupo, passando por clássicos como “Legalize Já”, “Dig Dig Dig (Hempa)” e “Mantenha o Respeito”, além de músicas do álbum mais recente, JARDINEIROS (2022), que rendeu dois prêmios no GRAMMY Latino.

O título da turnê nasceu de um verso icônico. “Eu continuo queimando tudo até a última ponta”, da faixa “Queimando Tudo” (Os Cães Ladram Mas a Caravana Não Pára, 1997), surgiu de uma conversa entre Marcelo D2 e Marcelo Yuka(O Rappa) em um posto de gasolina nos anos 1990.

Mais que um trecho de canção, a frase se tornou símbolo de comunidade, resistência e afirmação política — valores que moldaram a trajetória do Planet Hemp.

“Fizemos um belo trabalho nesses 30 anos de carreira, mas tudo tem um final. O Planet Hemp tem uma energia muito forte que não queremos que se apague”, afirma Marcelo D2.

“Já namoramos essa ideia há pelo menos dois anos, mas a parceria com a 30e foi crucial para podermos realizar esta turnê. Vamos aproveitar esses últimos momentos juntos, na estrada, como banda, e nos conectarmos mais uma vez com essa galera que está nos apoiando desde o início”, completa.

O show no Recife promete ser um momento inesquecível para o público nordestino, reunindo fãs de várias gerações e cidades. Como é tradição nos shows do Planet, a expectativa é de uma performance intensa, com discursos políticos, audiovisual de impacto e até possíveis convidados surpresa.

SERVIÇO



Planet Hemp – A Última Ponta

