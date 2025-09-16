Morre Robert Redford, ator e cineasta, aos 89 anos
O lendário ator e cineasta Robert Redford morreu aos 89 anos, enquanto dormia, em sua casa nas montanhas de Utah. A notícia foi confirmada por sua assessora Cindi Berger, mas a causa não foi informada.
Em comunicado, Cindi declarou: “Robert Redford faleceu em 16 de setembro, cercado por aqueles que amava. Sentiremos muita falta dele”. Ela pediu respeito à privacidade da família.
Carreira e Ativismo
O artista brilhou em clássicos como Butch Cassidy e Golpe de Mestre. Recebeu o Oscar de Melhor Diretor por Gente como a Gente em 1980. Em 2002, ganhou um Oscar honorário por ser “inspiração para cineastas de todo o mundo”.
Além da carreira, Redford fundou o Instituto Sundance, responsável pelo Festival de Sundance, referência do cinema independente. Ele deixa a esposa Sibylle Szaggars e as filhas Shauna e Amy Redford.
