Terreirada em Cena promove oficina gratuita de stop-motion para crianças em Paulista

Atividade será realizada no Terreiro Axé Talabi, nos dias 27 e 28 de setembro, e integra celebração dedicada à infância nas tradições afro-indígenas

O Terreirada em Cena, projeto idealizado pela fotógrafa e realizadora audiovisual Uenni, realiza sua quinta edição nos dias 27 e 28 de setembro, no Terreiro Axé Talabi, em Paratibe, Paulista (PE).

Pela primeira vez, o ciclo formativo chega ao público infantil, com uma oficina gratuita de animação em stop-motion voltada para crianças de 6 a 15 anos.

A iniciativa tem incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio da Prefeitura de Paulista.

Oficina e inscrições



A atividade integra a celebração “Um Dia para Ibeji”, dedicada às crianças nos terreiros de matriz afro-indígena, onde a infância é vista como símbolo de continuidade da vida e preservação da tradição.

São 20 vagas, com prioridade para participantes de comunidades de terreiro, mas abertas também a outros interessados. As inscrições serão presenciais, no dia 27 de setembro, a partir das 8h.

Durante dois dias, os participantes vivenciarão todas as etapas da produção de um curta-metragem, passando pela criação de personagens, captação de sons, animação e edição.

O objetivo é incentivar a apropriação do audiovisual por pessoas de terreiro, desmistificando os processos e estimulando obras que dialoguem com cinema, história e memória das tradições afro-indígenas.

Segundo Uenni, a proposta valoriza o protagonismo individual e coletivo.



“Por meio da linguagem lúdica e criativa do stop-motion, os ensinamentos e histórias transmitidos pelos mais velhos ganham forma em imagens, sons e movimentos, preservando a força da oralidade, da partilha e do criar em coletivo. Nesse processo, cada criança exercita a imaginação e a escuta, entendendo que o audiovisual pode ser um espaço de preservação da memória e invenção, onde o brincar e aprender se encontram”, explica.

Histórico do projeto e trajetória



Desde sua criação, o Terreirada em Cena já promoveu quatro ciclos formativos em terreiros da Região Metropolitana do Recife, resultando em duas produções documentais, um doc-ficção e uma animação em stop-motion.

O projeto utiliza o celular como principal ferramenta de filmagem, tornando o processo acessível e descentralizado. As produções compõem um acervo audiovisual dedicado à preservação das tradições afro-indígenas de Pernambuco, com recursos de acessibilidade como audiodescrição e legendas.

O Terreiro Axé Talabi tem importância especial na trajetória de Uenni. Foi nele que ela criou a série “Canjerê dos Pretos Velhos na Jurema Sagrada de Pernambuco”, premiada em 2024 no Prêmio Mário de Andrade de Fotografias Etnográficas.

No mesmo dia do início da oficina, Uenni participa no Rio de Janeiro da abertura da exposição nacional dos trabalhos premiados, no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP/Iphan), em programação que inclui visita conversada e mesa sobre fotografia etnográfica.

Terreiro Axé Talabi



Fundado por Mãe Dada de Oxalá (Maria da Solidade Sousa França) e Obá Dodê (Aguinaldo Barbosa de França), o Ilé Àse Òrìsànlá Tàlábí atua há mais de 30 anos em Paulista, preservando práticas do candomblé nagô e do culto à Jurema Sagrada.

Além das atividades religiosas, mantém projetos culturais, educacionais e sociais.

Reconhecido por sua relevância, o terreiro foi declarado Patrimônio Vivo de Pernambuco (2023) e já recebeu títulos como Patrimônio Histórico e Cultural de Origem Africana e Afro-indígena Brasileira de Paulista (2021) e Patrimônio Cultural dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana – IPHAN (2015).

Também foi premiado em 2018 pelo Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho de Preservação do Patrimônio Cultural e reconhecido como Ponto de Memória pelo IBRAM (2015), origem do Ecomuseu Mímó Igbó.

