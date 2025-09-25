Carlinhos de Jesus comanda noite de dança no Recife neste sábado (27)
Dançarino e coreógrafo é uma das atrações do Mirante Dançante, realizado no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, a partir das 20h
O Recife recebe, neste sábado (27), uma noite de música e dança com a presença do dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus, um dos nomes mais marcantes da dança de salão no Brasil.
Ele será uma das atrações do Mirante Dançante, realizado no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, a partir das 20h.
O evento transforma as margens do Rio Capibaribe em salão, com os ingressos custam R$ 220 (inteira), R$ 120 (social) e R$ 110 (meia), disponíveis na plataforma Evenyx.
Trajetória
Com uma carreira consolidada, Carlinhos de Jesus foi coreógrafo e diretor artístico de tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro, como Mangueira, Império Serrano e Unidos de Vila Isabel.
Há três anos, recebeu o diagnóstico de uma doença autoimune que inflama e danifica a bainha de mielina – camada que protege os nervos responsáveis por transmitir os comandos cerebrais ao corpo.
Mesmo diante das limitações físicas, ele segue nos palcos e é considerado um exemplo de superação. Atualmente, também atua como jurado do quadro "Dança dos Famosos", no "Domingão com Huck", da TV Globo.
Música e dança
Com mais de 1.500 metros quadrados de espaço para dançar, o Mirante Dançante terá ainda a animação da Orquestra Super Oara e do grupo Los Cubanos, que trazem a energia contagiante da salsa e dos ritmos caribenhos.
SERVIÇO
Mirante Dançante
Onde: Mirante do Paço – Bairro do Recife
Quando: sábado (27), às 20h
Quanto: R$ 220 (inteira), R$ 120 (social) e R$ 110 (meia), à venda na plataforma Evenyx
