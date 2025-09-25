Carlinhos de Jesus comanda noite de dança no Recife neste sábado (27)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Dançarino e coreógrafo é uma das atrações do Mirante Dançante, realizado no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, a partir das 20h

Clique aqui e escute a matéria

O Recife recebe, neste sábado (27), uma noite de música e dança com a presença do dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus, um dos nomes mais marcantes da dança de salão no Brasil.

Ele será uma das atrações do Mirante Dançante, realizado no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, a partir das 20h.

O evento transforma as margens do Rio Capibaribe em salão, com os ingressos custam R$ 220 (inteira), R$ 120 (social) e R$ 110 (meia), disponíveis na plataforma Evenyx.

Trajetória

Com uma carreira consolidada, Carlinhos de Jesus foi coreógrafo e diretor artístico de tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro, como Mangueira, Império Serrano e Unidos de Vila Isabel.

Há três anos, recebeu o diagnóstico de uma doença autoimune que inflama e danifica a bainha de mielina – camada que protege os nervos responsáveis por transmitir os comandos cerebrais ao corpo.

Mesmo diante das limitações físicas, ele segue nos palcos e é considerado um exemplo de superação. Atualmente, também atua como jurado do quadro "Dança dos Famosos", no "Domingão com Huck", da TV Globo.

Música e dança

Com mais de 1.500 metros quadrados de espaço para dançar, o Mirante Dançante terá ainda a animação da Orquestra Super Oara e do grupo Los Cubanos, que trazem a energia contagiante da salsa e dos ritmos caribenhos.

SERVIÇO

Mirante Dançante

Onde: Mirante do Paço – Bairro do Recife

Quando: sábado (27), às 20h

Quanto: R$ 220 (inteira), R$ 120 (social) e R$ 110 (meia), à venda na plataforma Evenyx

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />