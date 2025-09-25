fechar
Cultura | Notícia

Carlinhos de Jesus comanda noite de dança no Recife neste sábado (27)

Dançarino e coreógrafo é uma das atrações do Mirante Dançante, realizado no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, a partir das 20h

Por Emannuel Bento Publicado em 25/09/2025 às 12:44
Carlinhos de Jesus é uma das atrações do Mirante Dançante
Carlinhos de Jesus é uma das atrações do Mirante Dançante - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

O Recife recebe, neste sábado (27), uma noite de música e dança com a presença do dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus, um dos nomes mais marcantes da dança de salão no Brasil.

Ele será uma das atrações do Mirante Dançante, realizado no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, a partir das 20h.

O evento transforma as margens do Rio Capibaribe em salão, com os ingressos custam R$ 220 (inteira), R$ 120 (social) e R$ 110 (meia), disponíveis na plataforma Evenyx.

Trajetória

Com uma carreira consolidada, Carlinhos de Jesus foi coreógrafo e diretor artístico de tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro, como Mangueira, Império Serrano e Unidos de Vila Isabel.

Leia Também

Há três anos, recebeu o diagnóstico de uma doença autoimune que inflama e danifica a bainha de mielina – camada que protege os nervos responsáveis por transmitir os comandos cerebrais ao corpo.

Mesmo diante das limitações físicas, ele segue nos palcos e é considerado um exemplo de superação. Atualmente, também atua como jurado do quadro "Dança dos Famosos", no "Domingão com Huck", da TV Globo.

Música e dança

Com mais de 1.500 metros quadrados de espaço para dançar, o Mirante Dançante terá ainda a animação da Orquestra Super Oara e do grupo Los Cubanos, que trazem a energia contagiante da salsa e dos ritmos caribenhos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

SERVIÇO
Mirante Dançante
Onde: Mirante do Paço – Bairro do Recife
Quando: sábado (27), às 20h
Quanto: R$ 220 (inteira), R$ 120 (social) e R$ 110 (meia), à venda na plataforma Evenyx

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Jovens da UFPE estreiam documentário sobre fauna urbana no Cinema da Fundação
Documentário

Jovens da UFPE estreiam documentário sobre fauna urbana no Cinema da Fundação
ANIMAGE 2025 terá mais de 130 filmes gratuitos, incluindo Mostra Palestina; confira programação
AUDIOVISUAL

ANIMAGE 2025 terá mais de 130 filmes gratuitos, incluindo Mostra Palestina; confira programação

Compartilhe

Tags