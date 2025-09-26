Espetáculo musical dá vida a magia do carnaval de Pernambuco, neste domingo (28)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A apresentação conta com 70 alunos do projeto de iniciação musical da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins e acontece no Teatro do Parque

Clique aqui e escute a matéria

O espetáculo musical “Canto e Encanto Pernambuco - Folia e Foliões: Carnaval de Alegria” vai dar vida ao carnaval pernambucano, com sua diversidade de ritmos e tradições. A peça acontece neste domingo (28), às 16h, no Teatro do Parque.

Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), com entrada gratuita para crianças de até 10 anos, e estão disponíveis na Fraternidade Peixotinho, na bilheteria do teatro ou no site do sympla.

A apresentação conta com 70 alunos do Núcleo Musical Irmã Sheilla (NuMIS), que é uma ação educacional da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins - Peixotinho.

A coordenadora do NuMIS, Terezinha Mendonça, conta que o espetáculo quer levar ao palco os sons que fazem o carnaval de Pernambuco ser uma das festas mais ricas do Brasil.

“Batuques, orquestras, sopros e cordas se unem a encenações que retratam a alma dessa tradição. Será uma tarde de arte, emoção e conexão com as raízes pernambucanas”, destaca.

NuMIS

O projeto promove aulas para crianças e jovens que moram nas comunidades de Boa Viagem e em Jaboatão dos Guararapes e Olinda.

Algumas das aulas oferecidas são: iniciação musical, violão, violino, violoncelo, guitarra, flauta doce, teclado, canto coral, percussão e prática de orquestra.



Saiba como assistir aos Videocasts do JC