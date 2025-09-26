fechar
Espetáculo musical dá vida a magia do carnaval de Pernambuco, neste domingo (28)

A apresentação conta com 70 alunos do projeto de iniciação musical da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins e acontece no Teatro do Parque

Por Anaís Coelho Publicado em 26/09/2025 às 13:12
Espetáculo "Canto e Encanto Pernambuco - Folia e Foliões: Carnaval de Alegria"
Espetáculo "Canto e Encanto Pernambuco - Folia e Foliões: Carnaval de Alegria" - Divulgação

O espetáculo musical “Canto e Encanto Pernambuco - Folia e Foliões: Carnaval de Alegria” vai dar vida ao carnaval pernambucano, com sua diversidade de ritmos e tradições. A peça acontece neste domingo (28), às 16h, no Teatro do Parque.

Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), com entrada gratuita para crianças de até 10 anos, e estão disponíveis na Fraternidade Peixotinho, na bilheteria do teatro ou no site do sympla. 

A apresentação conta com 70 alunos do Núcleo Musical Irmã Sheilla (NuMIS), que é uma ação educacional da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins - Peixotinho.

A coordenadora do NuMIS, Terezinha Mendonça, conta que o espetáculo quer levar ao palco os sons que fazem o carnaval de Pernambuco ser uma das festas mais ricas do Brasil.

“Batuques, orquestras, sopros e cordas se unem a encenações que retratam a alma dessa tradição. Será uma tarde de arte, emoção e conexão com as raízes pernambucanas”, destaca.

NuMIS

O projeto promove aulas para crianças e jovens que moram nas comunidades de Boa Viagem e em Jaboatão dos Guararapes e Olinda.

Algumas das aulas oferecidas são: iniciação musical, violão, violino, violoncelo, guitarra, flauta doce, teclado, canto coral, percussão e prática de orquestra.

