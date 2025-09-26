Claudia Leitte fala sobre fé e Carnaval: "Minha cultura"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cantora contou no Flow Podcast que já viveu conflitos internos, mas hoje equilibra carreira e espiritualidade sem culpa ou contradição.

Durante entrevista ao Flow Podcast, na última quarta-feira (24), Claudia Leitte abriu o jogo sobre como concilia sua fé evangélica com as apresentações no Carnaval.

A cantora explicou que, no início, chegou a se questionar, mas percebeu que o conflito vinha mais de cobranças externas do que de sua própria fé.

O apresentador Igor perguntou se ela via contradição em cantar no Carnaval sendo evangélica. Claudia respondeu com franqueza:

"Já existiu. Mas é um questionamento massa, inclusive. Para si mesmo. Porque faz você ficar mais no lugar onde tem que ficar. Na sua fé. É um negócio muito doido, porque isso é desse tempo agora. E eu sou cristã há muito mais tempo. A gente trabalha. É o nosso trabalho. E a nossa cultura também. É a minha cultura".

Ela destacou que, ao longo do tempo, aprendeu a filtrar críticas e a não deixar que opiniões de fora se transformassem em dúvidas internas.

"É mais uma cobrança externa. É mais você aprender a administrar as vozes que não são da sua cabeça. Porque, quando elas passam a ser as vozes da sua cabeça, aí é que dá ruim. Eu já tive esse questionamento, mas não tenho mais há muito tempo, graças a Deus".

Relação com a fé

Claudia reforçou que sua conexão é pessoal e direta com Jesus:

"Ele não é só o cara que morreu na cruz por mim. Ele é meu melhor amigo. Ele está comigo! Não sei o que ele está fazendo com isso. Mas assim, a doutrina, os dogmas, são das pessoas. Não são dele. E eu já tenho essa consciência em mim, sabe? Que não me faz ser melhor do que ninguém. Me faz mais necessitada ainda dele".

Segundo a cantora, o foco está em manter o equilíbrio entre espiritualidade e profissão, sem se deixar abalar pelas cobranças.

