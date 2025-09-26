O Consultor: série do Prime Video mistura mistério e humor de forma única
O Consultor, disponível no Prime Video, apresenta uma trama intrigante, misturando mistério, humor e uma crítica mordaz ao mundo corporativo. Inspirada no livro de Bentley Little, a série explora as consequências da chegada do misterioso Regus Patoff, interpretado brilhantemente por Christoph Waltz, à CompWare, uma empresa de jogos, após a morte do CEO em circunstâncias estranhas.
O comportamento peculiar e os métodos pouco ortodoxos de Patoff rapidamente transformam o ambiente corporativo em um cenário de tensão e absurdos. Sua presença desafia os limites da ética, levando os funcionários a questionarem até onde estão dispostos a ir para manter seus empregos.
A série, dirigida por nomes como Matt Shakman (WandaVision) e Charlotte Brändström (Os Anéis de Poder), equilibra suspense e comédia de maneira magistral. As cenas de humor, muitas vezes exageradas, quebram a tensão e dão carisma aos personagens. Com episódios curtos, O Consultor mantém o público engajado e evita desgastes na narrativa.
No centro da produção está Waltz, cuja interpretação magnética faz de Regus Patoff um personagem inesquecível. Do humor sombrio ao suspense enervante, sua atuação cresce ao longo dos episódios, tornando-se o grande destaque da série.
Para quem busca uma série envolvente, provocativa e surpreendente, O Consultor é uma escolha certeira que faz rir, intriga e oferece uma visão irônica das relações de poder no ambiente corporativo.