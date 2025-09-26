Netflix lança trailer divertido da 2ª temporada de Ninguém Quer com novidades no elenco
A Netflix divulgou o primeiro trailer da segunda temporada de Ninguém Quer, série de comédia estrelada por Kristen Bell e Adam Brody, que retorna ao catálogo no dia 23 de outubro. O vídeo mostra o tom irreverente da produção, que conquistou o público desde a estreia em 2024.
Entre as novidades, o elenco ganha o reforço de Arian Moyaed e Alex Karpovsky. Moyaed será o Dr. Andy, psicoterapeuta charmoso que pode se tornar o novo interesse amoroso de Morgan, vivida por Justine Lupe. Já Karpovsky dará vida ao confiante rabino Big Noah, que promete mexer na dinâmica do personagem de Adam Brody.
Além deles, a temporada contará com participações especiais de Seth Rogen e Kate Berlant, ainda sem papéis confirmados oficialmente. Ambos devem aparecer como convidados, sem integrar o elenco fixo.
Criada por Erin Goster e produzida por nomes como Kristen Bell, Steven Levitan e Craig DiGregorio, a série acompanha a improvável relação entre uma mulher agnóstica e um rabino nada convencional. Enquanto os novos episódios não chegam, a primeira temporada segue disponível na Netflix.