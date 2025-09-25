As séries que fracassaram na TV mas renasceram no streaming
Nem toda produção consegue brilhar logo, algumas séries, mesmo com boas ideias, sofreram com baixa audiência, cortes de orçamento ou cancelamentos
Clique aqui e escute a matéria
Nem toda produção consegue brilhar logo em sua estreia na televisão tradicional.
Algumas séries, mesmo com boas ideias, sofreram com baixa audiência, cortes de orçamento ou cancelamentos prematuros.
No entanto, com a chegada dos serviços de streaming, muitas delas ganharam uma segunda chance, alcançaram novos públicos e se tornaram verdadeiros sucessos.
Esse fenômeno mostra como a forma de consumir entretenimento mudou — e como o streaming pode transformar um fracasso em fenômeno cultural.
Confira séries que fracassaram na TV, mas encontraram no streaming o palco perfeito para renascer:
1. Arrested Development (2003–2019)
Onde assistir: Netflix
Cancelada pela Fox após apenas três temporadas devido à baixa audiência, a comédia sobre a excêntrica família Bluth virou cult no streaming.
A Netflix trouxe novos episódios, e hoje a série é considerada uma das sitcoms mais inteligentes já feitas.
2. Community (2009–2015)
Onde assistir: Prime Video
Apesar da criatividade e do humor inovador, Community sofreu com cancelamentos e mudanças de emissora.
No streaming, conquistou uma legião de fãs que valorizam seus episódios meta e cheios de referências à cultura pop.
3. Lucifer (2016–2021)
Onde assistir: Netflix
Inicialmente exibida pela Fox, Lucifer foi cancelada após três temporadas.
A forte mobilização dos fãs fez com que a Netflix resgatasse a série, que se transformou em um dos maiores sucessos globais da plataforma.
4. Cobra Kai (2018–presente)
Onde assistir: Netflix
Começou no YouTube Premium, mas quase não recebeu a atenção que merecia.
Ao migrar para a Netflix, Cobra Kai se tornou um dos maiores fenômenos nostálgicos da década, conquistando tanto fãs novos quanto admiradores de Karatê Kid.
5. Manifest (2018–2023)
Onde assistir: Netflix
Exibida originalmente pela NBC, foi cancelada sem conclusão após três temporadas.
Com a entrada no catálogo da Netflix, a série explodiu em audiência, ganhando uma temporada final que encerrou a história de forma épica.