As séries que fracassaram na TV mas renasceram no streaming

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nem toda produção consegue brilhar logo, algumas séries, mesmo com boas ideias, sofreram com baixa audiência, cortes de orçamento ou cancelamentos

Clique aqui e escute a matéria

Nem toda produção consegue brilhar logo em sua estreia na televisão tradicional.

Algumas séries, mesmo com boas ideias, sofreram com baixa audiência, cortes de orçamento ou cancelamentos prematuros.

No entanto, com a chegada dos serviços de streaming, muitas delas ganharam uma segunda chance, alcançaram novos públicos e se tornaram verdadeiros sucessos.

Esse fenômeno mostra como a forma de consumir entretenimento mudou — e como o streaming pode transformar um fracasso em fenômeno cultural.

Confira séries que fracassaram na TV, mas encontraram no streaming o palco perfeito para renascer:

1. Arrested Development (2003–2019)

Onde assistir: Netflix



Cancelada pela Fox após apenas três temporadas devido à baixa audiência, a comédia sobre a excêntrica família Bluth virou cult no streaming.

A Netflix trouxe novos episódios, e hoje a série é considerada uma das sitcoms mais inteligentes já feitas.

2. Community (2009–2015)

Onde assistir: Prime Video



Apesar da criatividade e do humor inovador, Community sofreu com cancelamentos e mudanças de emissora.

No streaming, conquistou uma legião de fãs que valorizam seus episódios meta e cheios de referências à cultura pop.

3. Lucifer (2016–2021)

Onde assistir: Netflix



Inicialmente exibida pela Fox, Lucifer foi cancelada após três temporadas.

A forte mobilização dos fãs fez com que a Netflix resgatasse a série, que se transformou em um dos maiores sucessos globais da plataforma.

4. Cobra Kai (2018–presente)

Onde assistir: Netflix



Começou no YouTube Premium, mas quase não recebeu a atenção que merecia.

Ao migrar para a Netflix, Cobra Kai se tornou um dos maiores fenômenos nostálgicos da década, conquistando tanto fãs novos quanto admiradores de Karatê Kid.

5. Manifest (2018–2023)

Onde assistir: Netflix



Exibida originalmente pela NBC, foi cancelada sem conclusão após três temporadas.

Com a entrada no catálogo da Netflix, a série explodiu em audiência, ganhando uma temporada final que encerrou a história de forma épica.