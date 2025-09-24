fechar
Séries | Notícia

5 séries tão assustadoras que tiram o sono durante a noite

Para quem gosta de sentir arrepios na espinha, o mundo das séries de terror tem opções capazes de mexer profundamente com os nervos

Por Bruna Oliveira Publicado em 24/09/2025 às 16:04
A Maldição da Residência Hill
A Maldição da Residência Hill - Divulgação/Netflix

hb zPara quem gosta de sentir arrepios na espinha e não se importa em passar algumas noites em claro, o mundo das séries de terror tem opções capazes de mexer profundamente com os nervos.

Produções que misturam suspense psicológico, sustos bem construídos e histórias perturbadoras podem transformar até mesmo o mais corajoso espectador em alguém que olha duas vezes para o corredor escuro antes de dormir.

Selecionamos 5 séries de terror que realmente tiram o sono — experiências intensas que ficam na mente muito depois do episódio acabar:

1. A Maldição da Residência Hill (2018)

Onde assistir: Netflix

Dirigida por Mike Flanagan, a série é considerada uma obra-prima do terror moderno.

Alternando entre passado e presente, acompanha uma família assombrada por lembranças e fantasmas de uma mansão que marcou suas vidas. É assustadora e profundamente emocional.

2. American Horror Story (2011–presente)

Onde assistir: Star+

Cada temporada traz uma história diferente — de casas mal-assombradas a hospitais psiquiátricos e seitas.

A série aposta em imagens perturbadoras e reviravoltas inesperadas que garantem noites maldormidas.

3. Marianne (2019)

Onde assistir: Netflix

Essa produção francesa acompanha uma escritora de terror que descobre que os monstros que cria em seus livros podem ser reais.

Com cenas intensas e uma atmosfera sombria, Marianne é curta, mas marcante e apavorante.

4. Channel Zero (2016–2018)

Onde assistir: Prime Video

Inspirada em lendas de internet conhecidas como creepypastas, cada temporada traz uma narrativa independente.

Entre criaturas bizarras e atmosferas sufocantes, a série ficou conhecida como uma das mais aterrorizantes já feitas para a TV.

5. A Maldição da Mansão Bly (2020)

Onde assistir: Netflix

Dos mesmos criadores de Residência Hill, essa antologia explora fantasmas e traumas em uma mansão inglesa.

Embora tenha toques românticos e emocionais, seu terror psicológico garante muitos arrepios ao longo da noite.

