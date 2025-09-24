5 séries tão assustadoras que tiram o sono durante a noite
Para quem gosta de sentir arrepios na espinha, o mundo das séries de terror tem opções capazes de mexer profundamente com os nervos
Clique aqui e escute a matéria
hb zPara quem gosta de sentir arrepios na espinha e não se importa em passar algumas noites em claro, o mundo das séries de terror tem opções capazes de mexer profundamente com os nervos.
Produções que misturam suspense psicológico, sustos bem construídos e histórias perturbadoras podem transformar até mesmo o mais corajoso espectador em alguém que olha duas vezes para o corredor escuro antes de dormir.
Selecionamos 5 séries de terror que realmente tiram o sono — experiências intensas que ficam na mente muito depois do episódio acabar:
1. A Maldição da Residência Hill (2018)
Onde assistir: Netflix
Dirigida por Mike Flanagan, a série é considerada uma obra-prima do terror moderno.
Alternando entre passado e presente, acompanha uma família assombrada por lembranças e fantasmas de uma mansão que marcou suas vidas. É assustadora e profundamente emocional.
2. American Horror Story (2011–presente)
Onde assistir: Star+
Cada temporada traz uma história diferente — de casas mal-assombradas a hospitais psiquiátricos e seitas.
A série aposta em imagens perturbadoras e reviravoltas inesperadas que garantem noites maldormidas.
3. Marianne (2019)
Onde assistir: Netflix
Essa produção francesa acompanha uma escritora de terror que descobre que os monstros que cria em seus livros podem ser reais.
Com cenas intensas e uma atmosfera sombria, Marianne é curta, mas marcante e apavorante.
4. Channel Zero (2016–2018)
Onde assistir: Prime Video
Inspirada em lendas de internet conhecidas como creepypastas, cada temporada traz uma narrativa independente.
Entre criaturas bizarras e atmosferas sufocantes, a série ficou conhecida como uma das mais aterrorizantes já feitas para a TV.
5. A Maldição da Mansão Bly (2020)
Onde assistir: Netflix
Dos mesmos criadores de Residência Hill, essa antologia explora fantasmas e traumas em uma mansão inglesa.
Embora tenha toques românticos e emocionais, seu terror psicológico garante muitos arrepios ao longo da noite.
Assine o Amazon Prime e desbloqueie um mundão de vantagens!
- Frete GRÁTIS sem valor mínimo
- Acesso ao Prime Video com séries, filmes e esportes ao vivo
- Ofertas exclusivas para membros
- Amazon Music, Prime Reading e muito mais!
Teste grátis por 30 dias!
https://amzn.to/4lkpDcf
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Depois, só R$19,90/mês ou 12x de R$13,90 no plano anual. Pode pagar com cartão, débito ou Pix — e cancelar quando quiser!
Vem ser Prime!
Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.