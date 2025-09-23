As melhores séries para assistir durante o almoço

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Algumas séries são perfeitas para esse momento: leves, rápidas, com episódios curtos e envolventes o suficiente para distrair a mente sem pesar

Clique aqui e escute a matéria

O horário de almoço costuma ser aquele intervalo precioso no meio da correria do dia.

Muitas vezes não sobra tempo para mergulhar em episódios longos ou tramas complexas, mas isso não significa abrir mão de boas histórias.

Algumas séries são perfeitas para esse momento: leves, rápidas, com episódios curtos e envolventes o suficiente para distrair a mente sem pesar.

Selecionamos séries ideais para acompanhar durante o almoço, que equilibram diversão e praticidade e ainda deixam a refeição mais saborosa:

1. The Office (2005–2013)

Onde assistir: Prime Video e HBO Max



Com episódios de cerca de 20 minutos, a comédia sobre o cotidiano de um escritório é leve, hilária e perfeita para assistir entre uma garfada e outra.

2. Friends (1994–2004)

Onde assistir: HBO Max



Um clássico absoluto, Friends é a escolha ideal para quem busca conforto e risadas rápidas. Seus episódios curtos funcionam como pequenas doses de humor no meio do dia.

3. Brooklyn Nine-Nine (2013–2021)

Onde assistir: Netflix e Prime Video



A rotina caótica de uma delegacia nova-iorquina é retratada em episódios leves, cheios de humor e personagens carismáticos. Um prato cheio para quem quer relaxar na pausa do trabalho.

4. How I Met Your Mother (2005–2014)

Onde assistir: Star+



Misturando comédia e romance, a série funciona bem para assistir em curtos intervalos. Além disso, as histórias são envolventes, mas fáceis de acompanhar mesmo em maratonas picadas.

5. Modern Family (2009–2020)

Onde assistir: Star+



Com humor inteligente e situações familiares divertidas, é perfeita para quem quer rir de situações cotidianas. Os episódios rápidos deixam a experiência leve e agradável.

6. Emily in Paris (2020–presente)

Onde assistir: Netflix



Para quem prefere algo mais atual, a comédia romântica ambientada em Paris tem ritmo ágil, episódios curtos e um clima descontraído que combina com a pausa do almoço.

