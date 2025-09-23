A série francesa original da HBO 'The Seduction' estreia em 14 de novembro na HBO Max

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A produção é estrelada por Anamaria Vartolomei, Diane Kruger, Vincent Lacoste e Lucas Bravo e inspirada no romance "As Ligações Perigosas"

Durante o “Festival de la Fiction de La Rochelle”, na França, a HBO Max anunciou o lançamento da série francesa original da HBO, THE SEDUCTION, que estreia em 14 de novembro na plataforma, com um novo episódio a cada semana.

Na ocasião, também foram divulgadas seis imagens exclusivas da produção, destacando o elenco, que conta com Anamaria Vartolomei (Isabelle de Merteuil), Diane Kruger (Madame de Rosemonde), Vincent Lacoste (Visconde de Valmont) e Lucas Bravo (Conde de Gercourt).

Eles se juntam a Noée Abita (Madame de Tourvel), Julien de Saint-Jean (Louis de Germain), Fantine Harduin (Cécile de Volanges), Samuel Kircher (Chevalier Danceny) e Sandrine Blancke (Madame de Volanges) no elenco da série.

Para ser o herói de sua própria história, às vezes é preciso ser o vilão na dos outros. Traída por Valmont, a Marquesa de Merteuil embarca em uma ousada jornada para se tornar a principal cortesã de Paris.

Livremente inspirada no romance “As Ligações Perigosas”, de Pierre Choderlos de Laclos, a série apresenta uma envolvente narrativa sobre o preço da liberdade emocional e sexual em um mundo no qual as mulheres tinham poucas oportunidades.

THE SEDUCTION é dirigida por Jessica Palud, criada por Jean-Baptiste Delafon e escrita por Delafon em colaboração com Jessica Palud (episódios 1, 2 e 6) e Gaëlle Bellan (episódio 1). A série também conta com produção da NABI Productions (Grupo UGC) — Clément Birnbaum e Joachim Nahum — e Felicita Films (Grupo TF1 Studios) — Marie Guillaumond.