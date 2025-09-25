5 séries que reinventaram vilões e transformaram antagonistas em protagonistas
Essas séries mergulham nas motivações e nos dilemas dos chamados "vilões", mostrando que nem sempre existem heróis e antagonistas tão bem definidos
Ao longo dos últimos anos, muitas produções desafiaram a lógica tradicional das narrativas, dando espaço para personagens sombrios, controversos ou moralmente questionáveis se tornarem os verdadeiros protagonistas.
O resultado são tramas intensas, cheias de nuances e que mudaram a forma como o público enxerga os anti-heróis da TV.
Confira 5 séries que reinventaram vilões e transformaram antagonistas em protagonistas:
1. Breaking Bad (2008–2013)
Onde assistir: Netflix
Walter White começa como um pacato professor de química, mas sua transformação em Heisenberg — um dos maiores nomes do tráfico — faz da série um estudo profundo sobre moralidade.
Aqui, o “vilão” se torna a alma da trama.
2. The Sopranos (1999–2007)
Onde assistir: HBO Max
Tony Soprano é um mafioso brutal, mas também um homem em crise, que busca ajuda na terapia.
A série foi pioneira em humanizar o antagonista, transformando-o em protagonista e mudando para sempre a TV dramática.
3. Dexter (2006–2013 / 2021)
Onde assistir: Paramount+
Dexter Morgan é um serial killer que trabalha como analista forense.
A série mergulha em sua mente, mostrando como ele tenta conciliar sua sede de sangue com um código moral que só lhe permite matar outros assassinos.
4. You (2018–presente)
Onde assistir: Netflix
Joe Goldberg, obcecado por amor e controle, é narrador e protagonista de uma história de perseguição e violência.
A série coloca o público diante do desconforto de acompanhar um stalker como figura central da trama.
5. House of Cards (2013–2018)
Onde assistir: Netflix
Frank Underwood é manipulador, corrupto e implacável, mas sua escalada política em Washington o torna o motor da narrativa.
O público acompanha cada jogada sombria do personagem com fascínio, mesmo sabendo de sua natureza vilanesca.