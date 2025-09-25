fechar
Séries | Notícia

5 séries que reinventaram vilões e transformaram antagonistas em protagonistas

Essas séries mergulham nas motivações e nos dilemas dos chamados "vilões", mostrando que nem sempre existem heróis e antagonistas tão bem definidos

Por Bruna Oliveira Publicado em 25/09/2025 às 12:24
Penn Badgley como Joe em 'You'.
Penn Badgley como Joe em 'You'. - Divulgação/Netflix

Ao longo dos últimos anos, muitas produções desafiaram a lógica tradicional das narrativas, dando espaço para personagens sombrios, controversos ou moralmente questionáveis se tornarem os verdadeiros protagonistas.

Essas séries mergulham nas motivações e nos dilemas dos chamados “vilões”, mostrando que nem sempre existem heróis e antagonistas tão bem definidos.

O resultado são tramas intensas, cheias de nuances e que mudaram a forma como o público enxerga os anti-heróis da TV.

Confira 5 séries que reinventaram vilões e transformaram antagonistas em protagonistas:

1. Breaking Bad (2008–2013)

Onde assistir: Netflix

Walter White começa como um pacato professor de química, mas sua transformação em Heisenberg — um dos maiores nomes do tráfico — faz da série um estudo profundo sobre moralidade.

Aqui, o “vilão” se torna a alma da trama.

2. The Sopranos (1999–2007)

Onde assistir: HBO Max

Tony Soprano é um mafioso brutal, mas também um homem em crise, que busca ajuda na terapia.

A série foi pioneira em humanizar o antagonista, transformando-o em protagonista e mudando para sempre a TV dramática.

3. Dexter (2006–2013 / 2021)

Onde assistir: Paramount+

Dexter Morgan é um serial killer que trabalha como analista forense.

A série mergulha em sua mente, mostrando como ele tenta conciliar sua sede de sangue com um código moral que só lhe permite matar outros assassinos.

4. You (2018–presente)

Onde assistir: Netflix

Joe Goldberg, obcecado por amor e controle, é narrador e protagonista de uma história de perseguição e violência.

A série coloca o público diante do desconforto de acompanhar um stalker como figura central da trama.

5. House of Cards (2013–2018)

Onde assistir: Netflix

Frank Underwood é manipulador, corrupto e implacável, mas sua escalada política em Washington o torna o motor da narrativa.

O público acompanha cada jogada sombria do personagem com fascínio, mesmo sabendo de sua natureza vilanesca.

