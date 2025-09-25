Gkay abre mão de namoro para estrear como musa do Salgueiro no Carnaval: “É difícil”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gkay recentemente foi anunciada como a mais nova musa do Salgueiro para o Carnaval 2026, e traçou planos grandiosos para estrear no cargo com maestria. Além da dedicação, a influenciadora digital confessou que pretende abdicar de relacionamentos para priorizar a oportunidade.

Em entrevista à revista Quem, ela já começou um plano de preparação que inclui seis dias de musculação e dois de aulas de samba por semana. Segundo ela, a rotina é acompanhada por uma equipe de profissionais.

“Não vou fazer nenhuma dieta maluca porque não faz parte do meu plano alimentar: dietas muito restritivas, dietas malucas, dietas que fogem do padrão”, explicou Gkay. “Samba é muito difícil, então já estou me dedicando o máximo que posso para estar bem preparada para o meu primeiro ano”, disse ela. Solteira, a influenciadora também desconsiderou a possibilidade de engatar um relacionamento até lá.

“Eu não sou uma pessoa de pegação, de beijação e tudo mais. Estou solteira e pretendo continuar. Agora focar 100% no meu trabalho e na dedicação da escola”, declarou ela. “Realmente vou deixar o coração um pouco de lado e focar na minha preparação, para fazer bonito na escola. É a minha prioridade”, pontuou a paraibana.

Gkay (Foto: Reprodução/Instagram)

