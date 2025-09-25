Claudia Leitte rebate críticas por ser evangélica e cantar no Carnaval: “Negócio doido”
Clique aqui e escute a matéria
Claudia Leitte abriu o jogo e expressou sua percepção em torno das críticas que costuma receber por ser evangélica e continuar cantando no Carnaval.
Em entrevista ao Flow Podcast, a cantora, que já se envolveu em diversas polêmicas, apontou já ter se sentido em um momento contraditório em virtude do fato, mas alegou que todas as cobranças não saem da cabeça dela.
“Negócio doido”
“Tá cantando no carnaval, sendo uma pessoa evangélica. Há um tempão já, né? Existe algum tipo de contradição na tua cabeça?”, quis saber Igor, o apresentador. “Já existiu. Mas é um questionamento massa, inclusive. Pra si mesmo. Porque faz você ficar mais no lugar onde tem que ficar. Na sua fé. É um negócio muito doido, porque isso é desse tempo agora. E eu sou cristã há muito mais tempo”, iniciou Claudia Leitte.
“A gente trabalha. É o nosso trabalho. E a nossa cultura também. É a minha cultura”, insistiu a cantora, que já foi acusada de intolerância religiosa após ter tornado público ser evangélica.
Claudia Leitte, por sua vez, afirmou sentir um tipo de cobrança de terceiros, mas conseguiu passar a controlar. “É mais uma cobrança externa. É mais você aprender a administrar as vozes que não são da sua cabeça. Porque quando elas passam a ser as vozes da sua cabeça, aí é que dá ruim. Eu já tive esse questionamento, mas não tenho mais há muito tempo, graças a Deus”, declarou ela.
VEJA MAIS: Claudia Leitte fala sobre ter bloqueado Ivete Sangalo em rede social: ‘Está tudo certo como está’
O post Claudia Leitte rebate críticas por ser evangélica e cantar no Carnaval: “Negócio doido” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.