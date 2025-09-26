fechar
Cultura | Notícia

Caixa Cultural Recife abre novas exposições sobre cultura popular e matrizes afroindígenas

"Roxinha Lisboa – Meu Brasil Interior", da artista popular alagoana, e o Projeto PEBA, dedicado à fotografia, ficam em cartaz até novembro

Por Emannuel Bento Publicado em 26/09/2025 às 12:16
Roxinha Lisboa expõe com "Meu Brasil Interior", na Caixa Cultural Recife
Roxinha Lisboa expõe com "Meu Brasil Interior", na Caixa Cultural Recife - BRENDA ALCÂNTARA/DIVULGAÇÃO

A Caixa Cultural Recife recebe, a partir desta semana, duas exposições que destacam a força da cultura popular nordestina e das matrizes afroindígenas no Brasil.

Em cartaz estão "Roxinha Lisboa – Meu Brasil Interior", da artista popular alagoana Maria José Lisboa da Cruz, e a 3ª edição do Projeto PEBA, dedicado à fotografia, com o tema "Celebração das Matas e Quilombos".

O espaço fica localizado na Avenida Alfredo Lisboa, no Marco Zero da capital pernambucana.

Cultura popular alagoana

DIVULGAÇÃO
Obra de Roxinha Lisboa, que retrata o cotidiano, as festas, a religiosidade e a vida no Sertão - DIVULGAÇÃO
BRENDA ALCÂNTARA/DIVULGAÇÃO
Exposição "Roxinha Lisboa - Meu Brasil Interior", montada na Caixa Cultural Recife - BRENDA ALCÂNTARA/DIVULGAÇÃO
BRENDA ALCÂNTARA/DIVULGAÇÃO
Fachada da Caixa Cultural Recife, localizada no Bairro do Recife - BRENDA ALCÂNTARA/DIVULGAÇÃO

Natural de União dos Palmares (AL), Maria José Lisboa, conhecida como Roxinha, apresenta mais de 80 obras divididas em três núcleos.

Seus trabalhos, marcados pelo uso intenso das cores e por narrativas que valorizam a coletividade, oferecem um olhar sensível sobre a cultura popular nordestina.

Reconhecida como uma das principais vozes da arte naïf brasileira, a artista reafirma em "Meu Brasil Interior" a potência estética e simbólica de sua trajetória.

Conexão entre Pernambuco e Bahia

LÉO CALDAS/DIVULGAÇÃO
Fotografia da exposição da 3ª edição do Projeto PEBA, com temática "Celebração das Matas e Quilombos" - LÉO CALDAS/DIVULGAÇÃO

Já o Projeto PEBA tem como proposta estreitar diálogos culturais entre Pernambuco e Bahia. Nesta edição, 56 fotógrafos e fotógrafas dos dois estados apresentam imagens que revelam a presença das matrizes afrodescendentes e indígenas na formação do país.

A mostra presta homenagem à mestra artesã pernambucana Luiza dos Tatus (in memoriam) e aos fotógrafos baianos Adenor Gondim e Iêda Marques, referências na valorização da cultura popular e da memória ambiental.

"Essa edição do PEBA nasce do desejo de homenagear esses saberes e de criar um espaço em que arte, cultura e ancestralidade se entrelaçam como uma rede que nos sustenta e projeta para o futuro", afirma o fotógrafo e idealizador do projeto, Sérgio Figueiredo.

Visitação

As duas exposições ficam abertas ao público até 23 de novembro. A visitação ocorre de terça a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos e feriados, das 10h às 18h, com entrada permitida até 17h45.

