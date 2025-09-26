Caixa Cultural Recife abre novas exposições sobre cultura popular e matrizes afroindígenas
"Roxinha Lisboa – Meu Brasil Interior", da artista popular alagoana, e o Projeto PEBA, dedicado à fotografia, ficam em cartaz até novembro
A Caixa Cultural Recife recebe, a partir desta semana, duas exposições que destacam a força da cultura popular nordestina e das matrizes afroindígenas no Brasil.
Em cartaz estão "Roxinha Lisboa – Meu Brasil Interior", da artista popular alagoana Maria José Lisboa da Cruz, e a 3ª edição do Projeto PEBA, dedicado à fotografia, com o tema "Celebração das Matas e Quilombos".
O espaço fica localizado na Avenida Alfredo Lisboa, no Marco Zero da capital pernambucana.
Cultura popular alagoana
Natural de União dos Palmares (AL), Maria José Lisboa, conhecida como Roxinha, apresenta mais de 80 obras divididas em três núcleos.
Seus trabalhos, marcados pelo uso intenso das cores e por narrativas que valorizam a coletividade, oferecem um olhar sensível sobre a cultura popular nordestina.
Reconhecida como uma das principais vozes da arte naïf brasileira, a artista reafirma em "Meu Brasil Interior" a potência estética e simbólica de sua trajetória.
Conexão entre Pernambuco e Bahia
Já o Projeto PEBA tem como proposta estreitar diálogos culturais entre Pernambuco e Bahia. Nesta edição, 56 fotógrafos e fotógrafas dos dois estados apresentam imagens que revelam a presença das matrizes afrodescendentes e indígenas na formação do país.
A mostra presta homenagem à mestra artesã pernambucana Luiza dos Tatus (in memoriam) e aos fotógrafos baianos Adenor Gondim e Iêda Marques, referências na valorização da cultura popular e da memória ambiental.
"Essa edição do PEBA nasce do desejo de homenagear esses saberes e de criar um espaço em que arte, cultura e ancestralidade se entrelaçam como uma rede que nos sustenta e projeta para o futuro", afirma o fotógrafo e idealizador do projeto, Sérgio Figueiredo.
Visitação
As duas exposições ficam abertas ao público até 23 de novembro. A visitação ocorre de terça a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos e feriados, das 10h às 18h, com entrada permitida até 17h45.