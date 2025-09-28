fechar
Signo |

Setembro se despede trazendo amor verdadeiro para 1 signo

O fim do mês promete emoções intensas e a chance de um romance sincero transformar a vida de um signo de forma especial no mundo do amor.

Por Bianca Tavares Publicado em 28/09/2025 às 7:11
Imagem de namorados em um abraço
Imagem de namorados em um abraço - iStock

Clique aqui e escute a matéria

À medida que setembro chega ao fim, um signo em particular vai sentir o coração bater mais forte.

O universo prepara uma surpresa no campo afetivo, trazendo um encontro ou uma revelação amorosa capaz de abrir caminho para um relacionamento sincero e duradouro.

É aquela sensação que chega de finalmente encontrar alguém que soma e preenche o que faltava.

Leia Também

Peixes

Peixes será guiado por uma onda de ternura e conexão profunda. Um gesto inesperado ou uma aproximação significativa pode marcar o início de um amor verdadeiro.

O momento vai despertar emoções intensas, dando a sensação de que o coração encontrou seu porto seguro.

Número da sorte: 12

Cor: Rosa

Carta do Tarô: Os Enamorados

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Leia também

O chamado do destino: 3 signos que não podem mais ignorar o seu propósito
SIGNOS

O chamado do destino: 3 signos que não podem mais ignorar o seu propósito
Oferta inesperada de trabalho internacional chega a 1 signo
Signo

Oferta inesperada de trabalho internacional chega a 1 signo

Compartilhe

Tags