fechar
Signo | Notícia

Jogada de sorte faz 2 signos resolverem dívidas de longa data

Dois signos vão viver um alívio inesperado ao quitar pendências antigas, abrindo espaço para novos ciclos de prosperidade e paz financeira.

Por Bianca Tavares Publicado em 21/09/2025 às 10:03
Imagem de um casal com dívidas
Imagem de um casal com dívidas - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Para alguns, setembro ainda guarda uma surpresa especial.

Dois signos recebem um empurrão do destino que ajuda a colocar fim em dívidas que pareciam intermináveis.

O  alívio traz não apenas tranquilidade no bolso, mas também a sensação de que um ciclo pesado finalmente se encerra, dando espaço para mais confiança e novos planos.

Gêmeos

Gêmeos encontra um recurso inesperado ou uma oportunidade que quita de vez algo que tirava seu sono. O momento abre espaço para focar em conquistas mais leves e prazerosas.

Número da sorte: 12

Cor: Amarelo

Carta do Tarô: A Estrela

Leia Também

Peixes

Peixes recebe um presente do destino que traz paz financeira. Pode ser ajuda de alguém próximo ou até um ganho inesperado que resolve pendências do passado.

Número da sorte: 9

Cor: Lilás

Carta do Tarô: O Julgamento

O peso sai dos ombros e o coração se enche de esperança. Esse fechamento de ciclo mostra que a sorte pode chegar quando menos se espera.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Horóscopo 21/09: Domingo animado à vista! A sorte sorri para você e uma surpresa positiva pode aparecer à tarde
Astrologia

Horóscopo 21/09: Domingo animado à vista! A sorte sorri para você e uma surpresa positiva pode aparecer à tarde
A chave da alma: 3 signos que desbloqueiam seu verdadeiro propósito
SIGNOS

A chave da alma: 3 signos que desbloqueiam seu verdadeiro propósito

Compartilhe

Tags