O que dizer ao crush? Veja ideias para não deixar a conversa morrer

Mandar mensagem pode dar frio na barriga, mas com boas dicas dá para engatar um papo divertido e conquistar atenção sem precisar forçar.

Clique aqui e escute a matéria

Quem nunca ficou encarando a tela do celular sem saber o que escrever para o crush?

A cena é comum e pode acontecer mesmo com quem é super comunicativo. O medo de levar vácuo existe, mas é só arriscar para descobrir se do outro lado vem interesse ou silêncio.

Pensando nisso, o portal Terra preparou uma lista com maneiras de falar com a pessoa desejada de forma natural e sem medos!

A primeira coisa que você precisa saber é que uma das formas mais simples de começar é com um elogio verdadeiro. Pode ser algo que você viu no perfil da pessoa ou até um detalhe que chamou atenção em alguma conversa. Isso quebra o gelo de maneira natural.

Outra alternativa é compartilhar um vídeo engraçado, principalmente do TikTok. Além de arrancar risadas, você mostra seu senso de humor e cria uma conexão leve.

Vale também demonstrar interesse pelo dia a dia do crush, perguntando sobre rotina, trabalho ou estudos. Esse tipo de abertura costuma render mais assunto.

Se a sintonia já estiver boa, dá até para propor um encontro ou combinar planos futuros.

O importante é lembrar que ninguém precisa ter frases prontas. Ser espontâneo e mostrar interesse genuíno faz toda a diferença na hora de manter a conversa fluindo.



