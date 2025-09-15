Corrida em alta nas redes: conheça o lado B que ninguém mostra
Mesmo sendo o esporte do momento, correr sem orientação pode causar lesões, exaustão e problemas sérios de saúde; veja como se proteger.
Se você abriu o Instagram recentemente, é quase impossível não se deparar com posts sobre corrida. Dicas de tênis, análises de pisada, treinos diários e quilômetros percorridos viralizam. A corrida virou a “academia a céu aberto” que atrai multidões.
Mas por trás do hype, muitos iniciantes começam a correr sem preparo, estratégia ou acompanhamento profissional, o que aumenta dores, frustrações e lesões.
O boom digital e a glamourização do esporte
O médico Dr. Francisco Saracuza explica que o crescimento das comunidades de corrida se deve à democratização do esporte.
É acessível, barato e traz benefícios como melhora cardiovascular e alívio de ansiedade.
Porém, influencers exaltam desafios longos, treinos sem descanso e consumo de géis de cafeína como solução milagrosa, ignorando diferenças individuais.
Principais alertas para quem corre
Excesso de treino: Articulações e músculos sobrecarregados podem levar a inflamações e lesões repetitivas.
Alimentação desequilibrada: Treinar em déficit ou exagerar em suplementos pode causar desmaios e problemas gastrointestinais.
Ausência de treino de força: Ignorar musculação enfraquece músculos de suporte, deixando joelhos, tornozelos e quadris vulneráveis.
Romantização da exaustão: Correr cansado todo dia não é disciplina, é sinal de sobrecarga.
Nutrição: combustível essencial
Carboidratos fornecem energia, proteínas auxiliam na recuperação muscular e gorduras boas mantêm equilíbrio hormonal. Hidratação constante é vital para evitar quedas de performance e câimbras.
Sachês de energia são populares, mas seu uso sem critério pode causar taquicardia, insônia e sobrecarga hepática. O gel deve ser complemento pontual, não substituto da alimentação.
Como iniciar corretamente?
Dr. Francisco Saracuza recomenda começar devagar, respeitar o descanso, incluir musculação, manter alimentação adequada e buscar avaliação médica e orientação profissional.
A corrida pode ser transformadora quando praticada com estratégia. O médico reforça: o verdadeiro objetivo não é apenas performance ou likes, mas saúde.
“No fim das contas, a corrida não precisa ser só sobre performance ou sobre likes no feed. Pode ser sobre saúde, constância e prazer. Mas, para isso, é preciso lembrar: a linha de chegada mais importante não está em uma prova, mas no seu próprio bem-estar", finaliza.