fechar
Comportamento | Notícia

Corrida em alta nas redes: conheça o lado B que ninguém mostra

Mesmo sendo o esporte do momento, correr sem orientação pode causar lesões, exaustão e problemas sérios de saúde; veja como se proteger.

Por Bianca Tavares Publicado em 15/09/2025 às 11:25
Imagem de corrida
Imagem de corrida - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Se você abriu o Instagram recentemente, é quase impossível não se deparar com posts sobre corrida. Dicas de tênis, análises de pisada, treinos diários e quilômetros percorridos viralizam. A corrida virou a “academia a céu aberto” que atrai multidões.

Mas por trás do hype, muitos iniciantes começam a correr sem preparo, estratégia ou acompanhamento profissional, o que aumenta dores, frustrações e lesões.

O boom digital e a glamourização do esporte

O médico Dr. Francisco Saracuza explica que o crescimento das comunidades de corrida se deve à democratização do esporte.

É acessível, barato e traz benefícios como melhora cardiovascular e alívio de ansiedade.

Porém, influencers exaltam desafios longos, treinos sem descanso e consumo de géis de cafeína como solução milagrosa, ignorando diferenças individuais.

Leia Também

Principais alertas para quem corre

Excesso de treino: Articulações e músculos sobrecarregados podem levar a inflamações e lesões repetitivas.

Alimentação desequilibrada: Treinar em déficit ou exagerar em suplementos pode causar desmaios e problemas gastrointestinais.

Ausência de treino de força: Ignorar musculação enfraquece músculos de suporte, deixando joelhos, tornozelos e quadris vulneráveis.

Romantização da exaustão: Correr cansado todo dia não é disciplina, é sinal de sobrecarga.

Nutrição: combustível essencial

Carboidratos fornecem energia, proteínas auxiliam na recuperação muscular e gorduras boas mantêm equilíbrio hormonal. Hidratação constante é vital para evitar quedas de performance e câimbras.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sachês de energia são populares, mas seu uso sem critério pode causar taquicardia, insônia e sobrecarga hepática. O gel deve ser complemento pontual, não substituto da alimentação.

Como iniciar corretamente?

Dr. Francisco Saracuza recomenda começar devagar, respeitar o descanso, incluir musculação, manter alimentação adequada e buscar avaliação médica e orientação profissional.

A corrida pode ser transformadora quando praticada com estratégia. O médico reforça: o verdadeiro objetivo não é apenas performance ou likes, mas saúde.

“No fim das contas, a corrida não precisa ser só sobre performance ou sobre likes no feed. Pode ser sobre saúde, constância e prazer. Mas, para isso, é preciso lembrar: a linha de chegada mais importante não está em uma prova, mas no seu próprio bem-estar", finaliza.

Leia também

Dominando a arte da primeira impressão: dicas de etiqueta essenciais com Carmen Peixoto
Etiqueta social

Dominando a arte da primeira impressão: dicas de etiqueta essenciais com Carmen Peixoto
Por que adolescentes confiam mais nos amigos do que nos pais?
Comportamento

Por que adolescentes confiam mais nos amigos do que nos pais?

Compartilhe

Tags