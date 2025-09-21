fechar
Iza fala sobre traição de Yuri Lima e explica decisão de expor caso

Cantora contou que gravou vídeo após descobrir infidelidade durante a gravidez e afirmou ter pensado no bem coletivo ao se manifestar.

Por Bianca Tavares Publicado em 21/09/2025 às 8:40
Imagem de Iza e Yuri Lima
Imagem de Iza e Yuri Lima - Reprodução/Instagram

Iza abriu o coração ao relembrar o episódio da traição de Yuri Lima, seu ex-companheiro e pai de sua filha Nala. Em entrevista ao Papel Pop, a cantora explicou os motivos que a levaram a gravar um vídeo logo após descobrir a infidelidade, ainda durante a gestação.

“Quando fiz aquele vídeo lá atrás, não foi só por mim. Eu tava pensando no bem de outra pessoa também. Quando a gente tá sozinha, pode escolher calar, mas quando não está, é preciso pensar no que é melhor para o conjunto”, disse a artista.

Reatar o relacionamento e amadurecimento

A decisão de se reconciliar com Yuri gerou críticas nas redes sociais, mas Iza garantiu que a experiência trouxe amadurecimento: “Tudo que aconteceu foi muito importante para eu crescer em termos de comunicação. Descobri até onde posso ir e como posso desabafar quando necessário”, afirmou.

A cantora também destacou como a maternidade transformou sua forma de lidar com a exposição pública: “Minha filha é o mais importante. O que eu digo ou deixo de dizer hoje impacta diretamente a forma como ela vai me enxergar no futuro”.

Iza ainda comentou sobre os cuidados com a imagem da filha: “Daqui a pouco, Nala vai estar aprendendo a mexer na internet e quero que ela tenha acesso à minha história da forma correta”.

