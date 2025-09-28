Horóscopo 29.09: Semana começa animada com a Lua em Capricórnio
Segunda-feira com a Lua em Capricórnio impulsiona a ambição e promete mudanças e novidades. A semana vai pedir foco para evitar distrações
Áries
Segunda-feira com a Lua em Capricórnio impulsionando sua ambição. Use diplomacia pela manhã para prevenir conflitos e invista na carreira. À noite, cuidado com atritos nos relacionamentos. Evite cobranças no amor! Planeje seu futuro com energia positiva.
Cor: AZUL-MARINHO Palpite: 24, 17, 15
Touro
A semana começa animada e pede foco para evitar distrações. Seu otimismo ajuda a melhorar a produtividade, especialmente em equipe. Um crush distante ou digital pode agitar seu coração. Para os comprometidos, momentos leves e divertidos à vista!
Cor: VERDE Palpite: 24, 53, 51
Gêmeos
A Lua em Capricórnio hoje promete mudanças e novidades. Adapte-se e aproveite cada oportunidade! Apesar de um início tenso, as amizades se harmonizam. A paixão está no ar, mas cuidado com discussões noturnas. Mantenha a calma e ame.
Cor: MARROM Palpite: 44, 33, 51
Câncer
Segunda de foco nos relacionamentos com a Lua em Capricórnio. Manhã de rivalidades, mas o trabalho em equipe se favorece à tarde. Potencialize sua criatividade e arrisque em propostas. No amor, esqueça o passado e cubra o par de carinho, evitando ciúmes!
Cor: PRETO Palpite: 33, 51, 53
Leão
Segundou com foco total! Lua em Capricórnio favorece trabalho e objetivos pessoais. Nada cai do céu, então encare tarefas seriamente, evite distrações e corra atrás do que é seu. Cuide da saúde e esqueça os maus hábitos. À noite, paciência no amor.
Cor: VIOLETA Palpite: 03, 21, 54
Virgem
Hoje a Lua brilha a seu favor, facilitando questões de trabalho e realçando sua criatividade. Cautela financeira e amorosa é recomendada, mas mesmo isso não vai derrubar sua conquista! Evite o ciúme. Seu talento e colaboração serão destaque.
Cor: AZUL Palpite: 48, 54, 45
Libra
Hoje é dia de foco em casa e família, com aspirações de novos aquisições. No trabalho,
seu pragmatismo sobressai, porém, evite conflitos com colegas pela manhã. No amor, um aumento de cuidado e ciúme, mas a paquera pode dar uma reduzida.
Cor: AZUL-TURQUESA Palpite: 14, 58, 50
Escorpião
Inicie a semana com descontração e clareza na comunicação. A atenção redobrada no trabalho traz destaque, especialmente em tarefas que envolvam comunicação. O romance promete emoção, fique atento para um possível paixão à primeira vista. Conexões estão no ar!
Cor: CREME Palpite: 59, 08, 35
Sagitário
Segunda-feira de Lua em Capricórnio traz foco nos assuntos financeiros. Vá com calma no começo, mas use sua habilidade para lidar com dinheiro depois. Controle a possessividade em seus relacionamentos e mantenha a positividade se solteiro.
Cor: BRANCO Palpite: 34, 43, 52
Capricórnio
A Lua em seu signo traz energia extra para focar nos seus objetivos e desejos hoje! Assuma a liderança e colabore no trabalho. Tenha paciência em casa e seja menos exigente no amor. Uma noite tensa pode levar a cobranças, então, vá com calma!
Cor: AZUL-CLARO Palpite: 31, 24, 42
Aquário
Segunda-feira de intuição aguçada! Confie no seu sexto sentido para resolver assuntos profissionais pendentes. Cuidado redobrado com viagens e contatos distantes,
especialmente na paquera. Mantenha a paz no amor, deixe a desconfiança de lado.
Cor: CINZA Palpite: 33, 06, 08
Peixes
A Lua em Capricórnio te deixa pronto para abraçar novos interesses! Cuidado com seus amigos e dinheiro. Mergulhe no trabalho e compartilhe suas ideias. Paquera está no ar, mas cuidado com tensões à noite. Relaxa e divirta-se com seu par!
Cor: LILÁS Palpite: 33, 53, 60