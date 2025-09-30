fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 01/10: Priorize sua vida profissional hoje com a Lua em Aquário apoiando você. Mergulhe no trabalho

Inicie seu dia se comunicando com habilidade e agilidade. Embora seja necessário cautela com estudos e planos de viagem à noite

Por Aisha Vitória Publicado em 30/09/2025 às 13:34 | Atualizado em 30/09/2025 às 15:17
Horóscopo de quarta-feira
Horóscopo de quarta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Comece a quarta com energia para alcançar seus objetivos! Trabalho duro de manhã dá frutos. Relacionamentos e amizade recebem um impulso positivo!

À noite, cuidado com ciúme ou interferência familiar no romance. A harmonia começa com a sintonia do casal.

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 31, 32, 04

Touro

Priorize sua vida profissional hoje com a Lua em Aquário apoiando você. Mergulhe no trabalho, especialmente na primeira metade do dia para o melhor foco.

Cuide de sua saúde e da aparência esta noite, eles trarão elogios. Aproveite boas vibrações no amor ao longo do dia!

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 38, 16, 02

Gêmeos

Aproveite seu sexto sentido hoje para implementar mudanças no trabalho após o almoço. Mas cuidado para não gastar muito à noite!

Boas energias pra quem deseja viajar ou aprender mais. No amor, aposte no bom humor para conectar-se com o parceiro.

  • Cor: MARROM
  • Palpite: 17, 24, 42

Câncer

Aproveite a quarta para tarefas em grupo! Esta tarde favorece o encerramento de assuntos pendentes para mergulhar em tarefas novas.

Tenha calma à noite. As vibrações estão altas na vida pessoal e a atração física está em movimento. Vida amorosa em alta!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 19, 03, 46

Leão

Prepare-se para um dia produtivo no trabalho com a Lua em Aquário! Considere possíveis parcerias que podem trazer benefícios.

Mais tarde, bons momentos estão previstos no amor, mas cuidado com possíveis mal-entendidos. Mantenha a calma e aproveite o dia!

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 03, 18, 12

Virgem

Hoje a sorte está ao seu lado, e os relacionamentos florescem no amor e no trabalho. Resolva tarefas pendentes e deixe maus hábitos para trás.

Tenha cautela com o dinheiro à noite. No amor, aproveite o dia para paquerar ou curtir a dois!

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 14, 23, 32

Libra

Hoje é um dia positivo para questões domésticas e trabalho, graças à praticidade. Lembre-se de manter o foco!

À tarde, use seu charme para persuadir os outros, a sorte está do seu lado e seu brilho será mais evidente no amor. Seja cauteloso com as críticas.

  • Cor: AMARELO-OURO
  • Palpite: 03, 57, 21

Escorpião

Inicie seu dia se comunicando com habilidade e agilidade. Embora seja necessário cautela com estudos e planos de viagem à noite, aproveite para curtir o conforto de casa e a família.

Para os solteiros, é hora de jogar charme e animar o romance!

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 32, 42, 22

Sagitário

Hoje é um dia de ótimas energias financeiras! Considere investir no seu lar ou na família. Sua rapidez de pensamento surpreende, especialmente ao tomar decisões.

Aproveite a diversão. Na paquera ou em um relacionamento, espere por momentos animados e leves!

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 54, 52, 34

Capricórnio

Comece o dia com energia e mantenha o foco nos seus interesses. Trabalhe duro para obter recompensas. Cuidado com cobranças à noite, especialmente no romance.

Mantenha o astral leve. Se estiver interessado em alguém, o dia favorece a aproximação.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 54, 36, 45

Aquário

Hoje, confie na sua intuição para tomar decisões sábias! Uma surpresa financeira pode estar a caminho. À tarde, sua energia e criatividade ficam a todo vapor.

Mantenha-se aberto ao amor e dê a largada na conquista. As estrelas prometem romantismo e sucesso!

  • Cor: AZUL-ESVERDEADO
  • Palpite: 13, 49, 31

Peixes

Seu talento para lidar com pessoas será notável no trabalho hoje e amigos trazem conselhos valiosos. Tarefas individuais podem prosperar mais.

Reserve um momento para reflexão. Na vida amorosa, talvez seja hora de novas aventuras. Esteja preparado para altos e baixos no romance à noite.

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 05, 35, 14

