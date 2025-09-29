Festival "Eu Amo Café" celebra 5 anos com 31 cafeterias participantes em Pernambuco
O circuito reúne 31 cafeterias de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Gravatá e Taquaritinga do Norte
Clique aqui e escute a matéria
De 5 de outubro a 2 de novembro, Pernambuco recebe a quinta edição do festival “Eu Amo Café”, promovido pela Associação de Cafeterias de Especialidade de Pernambuco (ASCAPE).
O circuito reúne 31 cafeterias de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Gravatá e Taquaritinga do Norte, consolidando-se como um dos principais eventos do setor no estado.
Destaque do ano
O destaque deste ano é a “Dupla dos Sonhos”, um café filtrado harmonizado com uma sobremesa exclusiva criada por cada cafeteria participante.
O combo tem preço único de R$ 32,90 em todos os estabelecimentos.
Propósito do festival
Segundo a presidente da ASCAPE, Lidiane Santos, o festival busca proporcionar experiências únicas aos amantes do café.
“O ‘Eu Amo Café’ traz cafés filtrados em diferentes formas de preparo, sempre acompanhados de sobremesas inéditas, para criar uma experiência sensorial surpreendente”, afirma.
Abertura no Jardim do Baobá
A programação começa em 4 de outubro, véspera da abertura oficial, com o Café do Parque, realizado no Jardim do Baobá, no Recife.
O evento acontece de forma gratuita das 10h às 18h e contará com degustações de cafés filtrados, feira cultural e atrações musicais.
Participação das cafeterias
Em Recife, participam nomes como 81 Coffee Co, Borsoi, Café com Dengo, Casa Mendez, Ernest, Fuso Café, Kaffe, Livraria da Praça, Palatsi, Pure Cafés Especiais, Roasters Cafés, Santa Clara, entre outros.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Já Olinda será representada por Olinda Café, Xêro, Zoco Café e Zoco Mirante; Jaboatão por Fridda Café e Nouve; e no Agreste, participam Arte Café (Gravatá) e Takwary (Taquaritinga do Norte). A expectativa da organização é receber cerca de 80 mil visitantes durante o circuito.
Cartão infidelidade
Uma das novidades desta edição é o livreto do festival, que funciona como um “cartão infidelidade”.
A cada consumo da “Dupla dos Sonhos”, o cliente ganha um carimbo da cafeteria visitada. Ao completar as páginas, os participantes concorrem a prêmios que serão divulgados na página oficial do Instagram do evento.
Critérios e qualidade
Todas as cafeterias participantes contam com baristas especializados e utilizam apenas cafés especiais, grãos livres de impurezas e defeitos, com rastreabilidade e produção sustentável.
O resultado, segundo a ASCAPE, é uma bebida limpa, doce e equilibrada, que se diferencia pelo alto padrão de qualidade.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />