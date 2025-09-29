Previsão do tempo: Pernambuco tem calor e chance de chuva nesta segunda-feira (29)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segunda-feira em Pernambuco será quente, com pancadas isoladas em parte da Mata Sul e Agreste e tempo firme nas demais regiões. Confira

Pernambuco inicia a semana com temperaturas elevadas e variação no regime de chuvas entre as regiões nesta segunda-feira (29).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Recife terá variação entre 22 °C e 30 °C, com umidade entre 90% e 45%. Em Caruaru, a mínima prevista é de 17 °C e a máxima de 30 °C, registrando umidade de 100% pela manhã e chegando a 40% ao longo do dia.

Já no Sertão, Petrolina marca mínima de 20 °C e máxima de 33 °C, com umidade variando de 80% a 30%. Em Serra Talhada, os termômetros ficam entre 19 °C e 31 °C, com umidade entre 90% e 40%. Vitória de Santo Antão terá mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.

Chuvas no estado

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a previsão para esta segunda-feira (29) indica chuva fraca na Mata Sul e no Agreste. Já a Mata Norte, a Região Metropolitana do Recife e o Sertão devem permanecer sem registros significativos de precipitação.