Campeonato Brasileiro da Série A: Resultados da 25ª rodada neste domingo e classificação
Com vitória sobre o Corinthians e derrotas do Cruzeiro e do Palmeiras na rodada, o Flamengo abriu vantagem na classificação da 1ª Divisão
Flamengo derrota o Corinthians e dispara
A Neo Química Arena não tem sido mais palco de vitórias do Corinthians no Brasileirão. O time chegou ao sétimo jogo seguido sem ganhar em seu estádio ao levar a virada do Flamengo na noite deste domingo. Os cariocas marcaram no fim, conquistaram a vitória por 2 a 1 e dispararam na liderança do Brasileirão.
Inconsistente no jogo, o Corinthians dominou a primeira etapa e os minutos iniciais do segundo tempo. Abriu o placar com golaço de Yuri Alberto, mas nada mais fez depois e foi dominado pelo líder do torneio, que abriu vantagem em relação a Cruzeiro e Palmeiras, seus principais perseguidores, com a vitória em Itaquera.
São 54 pontos para o Flamengo. Agora tem quatro pontos a mais que o rival mineiro e cinco em relação ao adversário paulista. O Corinthians tem 29 pontos e está mais perto da zona de rebaixamento do que dos primeiros colocados.
Palmeiras se afasta do Flamengo
O Palmeiras perdeu a chance de manter pressão sobre o Flamengo na tabela ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Bahia. Em Salvador, o time alviverde fez uma apresentação ruim no gramado irregular da Fonte Nova e levou um golaço de Ademir no final da partida.
A equipe paulista permanece em terceiro, com 49 pontos. O Bahia espanta a fase ruim com o triunfo em casa. São 40 pontos para os baianos, na sexta colocação.
Fluminense supera eliminação e bate Botafogo
O Fluminense provou que deixou a eliminação na Copa Sul-Americana e o pedido de demissão de Renato Gaúcho para trás. Na tarde deste domingo, superou o Botafogo por 2 a 0 no Maracanã. Os gols foram marcados por German Cano e Lima, que deram início a 'Era Luis Zubeldía'.
Com isso, o Fluminense, que já tinha batido o Vitória por 1 a 0, venceu a segunda seguida e alcançou 34 pontos, se aproximando do G-6. O time tricolor tem dois jogos a menos, contra Ceará e Mirassol. O Botafogo, por outro lado, vinha de três jogos invicto e voltou a ser derrotado. Assim, segue com 40 pontos, ainda perto do G-4.
Santos não se afasta da zona de rebaixamento
O Santos não conseguiu cumprir seu objetivo na 25ª rodada do Brasileiro e empatou com o Red Bull Bragantino por 2 a 2 neste domingo em Bragança Paulista.
O time do litoral paulista, que saiu atrás, virou, mas permitiu a igualdade do mandante, buscava sua segunda vitória seguida para se afastar da zona do rebaixamento, mas ficou com 27 pontos. O Bragantino chegou aos 32.
Grêmio vence o Vitória e afasta a má fase
O Grêmio atravessa um momento de recuperação no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe gaúcha venceu o Vitória por 3 a 1, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O resultado também marcou a estreia de Jair Ventura no comando do time baiano, o quarto treinador com passagem pelo clube nesta Série A.
O triunfo levou o Grêmio aos 32 pontos, alimentando a esperança de buscar vaga na próxima Copa Libertadores. O Vitória segue afundado na zona de rebaixamento, estacionado nos 22 pontos e pressionado pela sequência negativa que mantém a equipe em alerta.
Classificação do Brasileiro - 25ª rodada
- Flamengo - 54 pontos
- Cruzeiro - 50
- Palmeiras - 49
- Mirassol - 42
- Botafogo - 40
- Bahia - 40
- São Paulo - 35
- Fluminense - 34
- Bragantino - 32
- Grêmio - 32
- Vasco - 30
- Corinthians - 29
- Ceará - 28
- Atlético-MG - 28
- Internacional - 28
- Santos - 27
- Juventude - 22
- Vitória - 22
- Fortaleza - 21
- Sport - 14