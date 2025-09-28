fechar
Campeonato Brasileiro da Série A: Resultados da 25ª rodada neste domingo e classificação

Com vitória sobre o Corinthians e derrotas do Cruzeiro e do Palmeiras na rodada, o Flamengo abriu vantagem na classificação da 1ª Divisão

Por Estadão Conteúdo Publicado em 28/09/2025 às 23:10
Flamengo marcou o segundo gol de virada e venceu o Corinthians em São Paulo, pela 25ª rodada do Brasileiro
Flamengo marcou o segundo gol de virada e venceu o Corinthians em São Paulo, pela 25ª rodada do Brasileiro - @miyashirofotografo

Flamengo derrota o Corinthians e dispara

A Neo Química Arena não tem sido mais palco de vitórias do Corinthians no Brasileirão. O time chegou ao sétimo jogo seguido sem ganhar em seu estádio ao levar a virada do Flamengo na noite deste domingo. Os cariocas marcaram no fim, conquistaram a vitória por 2 a 1 e dispararam na liderança do Brasileirão.

Inconsistente no jogo, o Corinthians dominou a primeira etapa e os minutos iniciais do segundo tempo. Abriu o placar com golaço de Yuri Alberto, mas nada mais fez depois e foi dominado pelo líder do torneio, que abriu vantagem em relação a Cruzeiro e Palmeiras, seus principais perseguidores, com a vitória em Itaquera.

São 54 pontos para o Flamengo. Agora tem quatro pontos a mais que o rival mineiro e cinco em relação ao adversário paulista. O Corinthians tem 29 pontos e está mais perto da zona de rebaixamento do que dos primeiros colocados.

Palmeiras se afasta do Flamengo

O Palmeiras perdeu a chance de manter pressão sobre o Flamengo na tabela ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Bahia. Em Salvador, o time alviverde fez uma apresentação ruim no gramado irregular da Fonte Nova e levou um golaço de Ademir no final da partida.

A equipe paulista permanece em terceiro, com 49 pontos. O Bahia espanta a fase ruim com o triunfo em casa. São 40 pontos para os baianos, na sexta colocação.

Fluminense supera eliminação e bate Botafogo

O Fluminense provou que deixou a eliminação na Copa Sul-Americana e o pedido de demissão de Renato Gaúcho para trás. Na tarde deste domingo, superou o Botafogo por 2 a 0 no Maracanã. Os gols foram marcados por German Cano e Lima, que deram início a 'Era Luis Zubeldía'.

Com isso, o Fluminense, que já tinha batido o Vitória por 1 a 0, venceu a segunda seguida e alcançou 34 pontos, se aproximando do G-6. O time tricolor tem dois jogos a menos, contra Ceará e Mirassol. O Botafogo, por outro lado, vinha de três jogos invicto e voltou a ser derrotado. Assim, segue com 40 pontos, ainda perto do G-4.

Santos não se afasta da zona de rebaixamento

O Santos não conseguiu cumprir seu objetivo na 25ª rodada do Brasileiro e empatou com o Red Bull Bragantino por 2 a 2 neste domingo em Bragança Paulista.

O time do litoral paulista, que saiu atrás, virou, mas permitiu a igualdade do mandante, buscava sua segunda vitória seguida para se afastar da zona do rebaixamento, mas ficou com 27 pontos. O Bragantino chegou aos 32.

Grêmio vence o Vitória e afasta a má fase

O Grêmio atravessa um momento de recuperação no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe gaúcha venceu o Vitória por 3 a 1, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O resultado também marcou a estreia de Jair Ventura no comando do time baiano, o quarto treinador com passagem pelo clube nesta Série A.

O triunfo levou o Grêmio aos 32 pontos, alimentando a esperança de buscar vaga na próxima Copa Libertadores. O Vitória segue afundado na zona de rebaixamento, estacionado nos 22 pontos e pressionado pela sequência negativa que mantém a equipe em alerta.

Classificação do Brasileiro - 25ª rodada

  1. Flamengo - 54 pontos
  2. Cruzeiro - 50
  3. Palmeiras - 49
  4. Mirassol - 42
  5. Botafogo - 40
  6. Bahia - 40
  7. São Paulo - 35
  8. Fluminense - 34
  9. Bragantino - 32
  10. Grêmio - 32
  11. Vasco - 30
  12. Corinthians - 29
  13. Ceará - 28
  14. Atlético-MG - 28
  15. Internacional - 28
  16. Santos - 27
  17. Juventude - 22
  18. Vitória - 22
  19. Fortaleza - 21
  20. Sport - 14

