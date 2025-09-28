Thiago Galhardo está suspenso e desfalca o Santa Cruz na decisão contra o Barra-SC

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atacante levou o terceiro cartão amarelo na partida de ida da final e está fora do jogo que vale o título da Série D, em Santa Catarina, no sábado (4)

O Santa Cruz terá um desfalque importante para o jogo que pode coroar a temporada e dar o título da Série D ao clube. O atacante Thiago Galhardo recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 2x1 para o Barra-SC, na Arena de Pernambuco, e está suspenso da partida de volta, que acontece no próximo sábado (4), às 16h (de Brasília), na Arena da Barra, em Santa Catarina.

Galhardo vem sendo alvo de críticas da torcida coral nas últimas rodadas, em meio a uma queda de rendimento. Na partida da ida, foi criticado pela torcida antes mesmo do início do jogo.

O técnico Marcelo Cabo logicamente ainda não anunciou quem será o substituto. Nomes como Ariel e Adaílson aparecem como opções para o setor ofensivo, podendo mudar o desenho tático do time para o confronto decisivo. Ariel estava machucado no jogo de ida e não atuou.

Cenário para o jogo de volta

O Santa Cruz precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para conquistar o título no tempo normal. Em caso de triunfo por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis. Já o Barra joga pelo empate para levantar a taça.

O técnico Marcelo Cabo deve usar a semana não só para definir o substituto de Galhardo, mas também para ajustar a equipe e recuperar o ânimo do grupo para buscar o resultado necessário em Santa Catarina.