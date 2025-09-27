O que o Santa Cruz precisa para ser campeão da Série D? Entenda
Tricolor do Arruda perdeu por 2x1 em casa para o Barra-SC, na Arena de Pernambuco, no jogo válido pela partida de ida da final da Série D
O Santa Cruz perdeu por 2x1 para o Barra-SC, neste sábado (27), na Arena de Pernambuco. O jogo foi válido pela partida de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, o Tricolor do Arruda largou atrás na decisão. Sendo assim, o Barra possui uma situação mais confortável na briga pelo título.
O que o Santa Cruz precisa para ser campeão da Série D?
A Cobra Coral precisa de pelo menos uma vitória simples para decidir o título da Série D nos pênaltis. Em caso de empate, o Barra fica com o troféu.
Para conquistar o título de forma direta, o Santa Cruz precisa de uma vitória dois ou mais gols de diferença.
A partida entre Barra x Santa Cruz acontece no sábado (4), às 16h, na Arena da Barra, em Santa Catarina.