Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz anuncia convocação do Conselho Deliberativo para reunião sobre SAF

Encontros irão acontecer em outubro, no Estádio do Arruda. Aprovação do Conselho Deliberativo é o penúltimo passo antes da aprovação definitiva da SAF

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 25/09/2025 às 13:07
Imagem do est&aacute;dio Jos&eacute; do Rego Maciel, o Arruda
Imagem do estádio José do Rego Maciel, o Arruda - JAILTON JR./JC IMAGEM

Nesta quinta-feira (25), o Conselho Deliberativo do Santa Cruz anunciou as datas de apresentação e votação da proposta definitiva da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

O primeiro encontro ficou definido para o dia 7 de outubro (terça-feira), data em que será exibido o projeto da Cobra Coral Participações, grupo que pretende comprar 90% das ações do clube. Nesta reunião, estão presentes o presidente do Tricolor, Bruno Rodrigues, além de investidores da SAF.

Já o segundo compromisso ficou definido para o dia 9 de outubro (quinta-feira), que será a data para os conselheiros da comissão votarem pela a aprovação, ou não, da SAF.

As duas reuniões serão realizadas no Anfiteatro Presidente Aristófanes de Andrade, que fica na sede do social do time, do Estádio no Arruda.

Entenda os próximos passos para a implementação da SAF

Se o Conselho Deliberativo aprovar a proposta, o Santa Cruz deve convocar, em até cinco dias contados, a Assembleia Geral de Sócios, que deve ser realizada em 45 dias, conforme previsto do Estatuto do clube.

Votado e deferido pela assembleia, o clube tem até cinco dias contados para convocar uma reunião com o Conselho com o objetivo de aprovar e ratificar o processo de implementação da SAF.

Por fim, após o término das etapas anteriores, o Mais Querido tem até cinco dias para protocolar, nos autos do processo da recuperação judicial, o plano de RJ modificado.

