Ingressos Santa Cruz x Barra: Mais de 35 mil na parcial atualizada! Veja setores esgotados e disponíveis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Tricolor do Arruda recebe a equipe catarinense pela primeira partida da final do Campeonato Brasileiro Série D 2025 na Arena de Pernambuco

A Arena de Pernambuco terá mais uma vez casa cheia pela torcida do Santa Cruz! O clube revelou, através das redes sociais, que ultrapassou a marca de 35 mil ingressos vendidos.

Esse é o número atual de torcedores reservados para o jogo contra o Barra-SC na partida de ida da final da Série D 2025, marcada para o sábado (27/09), às 17h30 (horário de Brasília).

Leia Também Santa Cruz no Ranking da CBF: Título da Série D 2025 pode garantir ascensão importante

O público total contra o Maranhão superou os 40 mil. No entanto, cerca de 5 mil a menos do recorde geral do estádio, que segue com Sport x Náutico na decisão do Pernambucano de 2024.

A partida que encerra a atual edição da competição nacional e que vale o título será disputada no próximo domingo, 05 de outubro, na mesma hora, na Arena Barra, no estado de Santa Catarina.

Ingressos para Santa Cruz x Barra na Série D 2025

Setores esgotados

De acordo com o site Futebolcard, onde os bilhetes são comercializados, até o momento, quatro setores estão esgostados: leste inferior, leste superior, sul inferior e sul superior.

Setores disponíveis

Portanto, restam o setor de deck leste e oeste, oeste inferior e superior, norte inferior e superior. Os valores variam entre R$ 50 e R$ 140. Os espaços são para a torcida mandante.