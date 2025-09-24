Ingressos Santa Cruz x Barra: Mais de 35 mil na parcial atualizada! Veja setores esgotados e disponíveis
O Tricolor do Arruda recebe a equipe catarinense pela primeira partida da final do Campeonato Brasileiro Série D 2025 na Arena de Pernambuco
A Arena de Pernambuco terá mais uma vez casa cheia pela torcida do Santa Cruz! O clube revelou, através das redes sociais, que ultrapassou a marca de 35 mil ingressos vendidos.
Esse é o número atual de torcedores reservados para o jogo contra o Barra-SC na partida de ida da final da Série D 2025, marcada para o sábado (27/09), às 17h30 (horário de Brasília).
O público total contra o Maranhão superou os 40 mil. No entanto, cerca de 5 mil a menos do recorde geral do estádio, que segue com Sport x Náutico na decisão do Pernambucano de 2024.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A partida que encerra a atual edição da competição nacional e que vale o título será disputada no próximo domingo, 05 de outubro, na mesma hora, na Arena Barra, no estado de Santa Catarina.
Ingressos para Santa Cruz x Barra na Série D 2025
Setores esgotados
De acordo com o site Futebolcard, onde os bilhetes são comercializados, até o momento, quatro setores estão esgostados: leste inferior, leste superior, sul inferior e sul superior.
Setores disponíveis
Portanto, restam o setor de deck leste e oeste, oeste inferior e superior, norte inferior e superior. Os valores variam entre R$ 50 e R$ 140. Os espaços são para a torcida mandante.